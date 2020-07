Vacaciones de invierno: ¿qué hacemos con los más chicos?

Llegaron las vacaciones de invierno y con los cines, plazas, teatro y lugares de esparcimiento cerrados, los padres idean maneras creativas para que sus hijos pasen un buen rato. En este marco, el Complejo Teatral Buenos Aires lanzó una original oferta de talleres para los más chicos con el fin de mostrar los procesos de elaboración de las obras teatrales. Estará a disposición del público en la plataforma Cultura en Casa y en la web del complejo teatral desde el lunes 20 de julio.

Con diseño de contenidos a cargo de Paulina Guarnieri, Micaela Marinelli y Natalia Uccello, mostrará de la mano de los trabajadores, artistas y creativos, las actividades vinculadas a cada uno de los oficios que dan forma a una obra, desde el principio hasta el día del estreno. Cada una de las actividades podrá hacerse de manera independiente o crear una obra hasta llegar a su estreno.

Se conocerán autores y puestas destacadas del Teatro San Martín en el marco de su 60 aniversario y la elaboración de las obras “Recuerdos a la hora de la siesta”, de Emiliano Dionisi, “Petróleo”, de Piel de Lava, “Siglo de Oro Trans”, de Gonzalo de María, y “Enrique IV”, de Luigi Pirandello, entre otras, a cargo de sus responsables.

Fábrica de Teatro / ACCESIBLE Actividades inclusivas para niñas y niños en vacaciones de invierno. Los invitamos a... Publicado por Complejo Teatral de Buenos Aires en Lunes, 20 de julio de 2020

Muchos de los contenidos serán accesibles a personas hipoacúsicas, con videos subtitulados y traducción a la lengua de señas, gracias al apoyo de la Fundación Amigos del Teatro San Martín. Además, en la web del CTBA (www.complejoteatral.gob.ar) se encontrarán actividades para hacer en casa, con propuestas diseñadas en conjunto por los talleres del Teatro, como aprender qué peinado hacerle a un personaje si quieren hacerlo serio o formal, o de qué otra manera si su personaje es divertido y disparatado.

El Destape pudo dialogar con dos de las responsables del contenido, Natalia Uccello y Paulina Guarnieri, quienes se mostraron entusiasmadas por este nuevo experimento virtual. “Es un proceso bastante complejo, en especial a la hora de pensar en las limitaciones con las que podemos encontrarnos. Me gustaría destacar el entusiasmo de los trabajadores de Teatro San Martín, quienes desde siempre se mostraron con ganas de participar y brindar herramientas para planear estos talleres. Es un desafío que puede generar muchas oportunidades para acercarnos a otro público que quizás no se acercaba hasta el teatro”, afirmó Paulina Guarnieri.

Conocen el Taller de Peluquería? En esta propuestas vamos a pensar cómo se construye un personaje en el teatro. Uno de... Publicado por Complejo Teatral de Buenos Aires en Lunes, 20 de julio de 2020

“No es lo mismo ofrecer un espacio que llevar las actividades a la casa de cada chico. La idea es que se pueda trabajar con lo cotidiano, con lo que se tiene en casa. Lo que proponemos es que se pueda transformar todo los recursos que nos rodean", agregó Natalia Uccello. Sobre este punto fundamental, Guarnieri también se explayó: “Es imprescindible pensar que no todos los hogares cuentan con los mismos recursos. En base a eso se construyen los nuevos públicos; el universo es amplio y la idea es partir de ideas básicas: por ejemplo, en el taller de peluquería recomendamos usar gel. Esto no quiere decir que no se pueda usar una pasta con jabón. Trabajar con lo que hay en casa e incentivar la creatividad lúdica en los chicos”.