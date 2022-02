Video: Netflix adelantó su agenda de principales estrenos para el 2022

Netflix lanzó un tráiler que recoge 28 de sus próximos estrenos cinematográficos, con grandes estrellas y con títulos muy esperados como las secuelas de Enola Holmes y Knives Out; así como también El espía gris (The Gray Man), la película de los hermanos Russo con Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas, o El proyecto Adam (The Adam Project), con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo y Zoe Saldaña.

Aunque 2021 le dio muchas alegrías a Netflix, en el ámbito de visualizaciones y conversación en redes con Alerta roja, Mi primer beso 3, Ejército de los muertos y su spin-off El ejército de los ladrones, y en la temporada de premios y prestigio con El poder del perro, Don't Look Up, The Lost Daughter y Tick, tick... ¡Boom!, todo apunta a que la plataforma busca que 2022 lo supere.

Y el gigante del streaming ha puesto toda la carne en el asador con un tráiler lleno de títulos y de actores de primer nivel. Destaca la secuela de Knives Out, con Daniel Craig retomando su papel de Benoît Blanc; así como también la de Enola Holmes, con Millie Bobby Brown y Henry Cavill encarnando de nuevo al emblemático Sherlock Holmes. Pero el avance no solo adelanta historias de detectives. Se pueden ver imágenes también de El espía gris, el thriller dirigido por los hermanos Russo y con Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas a la cabeza. Ryan Reynolds hace de las suyas en El proyecto Adam, una aventura de acción y ciencia ficción. No falta Chris Hemsworth, que vuelve, aunque no con la secuela de Tyler Rake, sino con Spiderhead.

Niki Caro será de la partida, con el thriller The Mother, protagonizado por Jennifer López, Gael García Bernal y Joseph Fiennes. También están las comedias You People, con Jonah Hill y Eddie Murphy, y Me Time, con Kevin Hart y Mark Wahlberg. Tampoco falta el Pinocho de Guillermo del Toro o la cinta de animación The Sea Beast. Otra propuesta familiar es Slumberland, con Jason Momoa o The School for Good and Evil, con Charlize Theron y Kerry Washington. Un buen puñado de títulos que recuerdan que Netflix busca erigirse como la gran plataforma cinéfila, especialmente en un momento cambiante para la industria.

Netflix presentó el primer teaser tráiler de Pinocho de Guillermo del Toro, la adaptación del oscarizado director mexicano del clásico cuento clásico italiano. Un musical de animación stop-motion que sigue las aventuras y travesuras de Pinocho en su viaje para convertirse en un niño de carne y hueso.

El adelanto, un breve teaser de menos de un minuto de duración, protagonizado por Sebastián J. Grillo, el singular Pepito Grillo de esta adaptación. "Quiero contaros una historia. Es una historia que tal vez piensan que ya conocen... pero no es así, no exactamente", afirma el personaje que relatará la historia de Pinocho de primera mano ya que, tal y como adelanta, él llegó "a vivir en el corazón del chico de madera".

Del Toro dirige junto a Mark Gustafson una película que en su versión original cuenta con un reparto estelar de voces: Ewan McGregor (Pepito Grillo), David Bradley (Geppetto) y el debutante Gregory Mann (Pinocho). También participan Finn Wolfhard, Cate Blanchett (ganadora del Oscar), John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz (ganador del Oscar) y Tilda Swinton (ganadora del Oscar).