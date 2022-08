Tras las denuncias de acoso, James Franco hará de Fidel Castro en una biopic

La película contará la difícil relación del líder político Fidel Castro y su hija Alina, y estará dirigida por el cineasta español Miguel Bardem.

James Franco interpretará al Fidel Castro en Alina de Cuba, una película que abordará la compleja relación del líder político cubano con su hija Alina. El filme, que estará dirigido por el cineasta español Miguel Bardem, se centrará en relatar como fue exiliada de su país natal y se convirtió en una firme defensora de los derechos sociales.

De esta manera, Franco, que tras ganar el Globo de Oro al mejor actor por su interpretación en Disaster Artist (2017), fue protagonista de un sonado escándalo tras ser acusado por acosar sexualmente a varias actrices, regresa a la industria cinematográfica en una cinta que adaptará la autobiografía de Alina Fernández, la hija rebelde de Fidel Castro, publicada en 1997. Según informó The Wrap, la producción, que comenzará a desarrollarse el 15 de agosto en Colombia y contará con Miguel Bardem (Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la Tierra, Noche de reyes, Más que amor, frenesí) tras las cámaras a partir de un guion desarrollado por José Rivera y Nilo Cruz, dramaturgo de origen cubano-americano, que se alzó con un premio Pulitzer en 2003 por su trabajo en la obra de teatro, Anna in the Tropics.

La cinta relatará la vida de Fernández, que hasta los 10 años de edad no supo quién era su progenitor y del que, con el paso del tiempo, pasaría a convertirse en una de sus más reconocidas críticas. Aunque, no sería hasta después de que se uniera a un movimiento político detractor cuando se la prohibió salir fuera de Cuba. Sin embargo, en 1993, disfrazada, logró huir de su país natal hasta España, para, posteriormente, recalar en Estados Unidos, donde aún reside en la actualidad a los 66 años de edad.

Quien también estará involucrada en este proyecto será la actriz Ana Villafañe, que será la encargada de interpretar a Natalia "Naty" Revuelta, la famosa celebridad cubana cuyo romance con Castro dio lugar al nacimiento de su hija. La actriz es reconocida por haber interpretado a Gloria Estefan en el musical de Broadway, On Your Feet. Producida por Mankind Entertaiment junto con Celine Rattray y Trudie Styler de Maven Screen Media, Alina de Cuba cuenta en su reparto, además de por los ya mencionados, Franco, Villafañe y Maestro, con Alanna de la Rosa (Sin senos no hay paraíso), María Cecilia Botero (Encanto), Harding Junior (Blue Demon). Sian Chiong (Corazón guerrero) y Rafael Ernesto Hernández (Lisanka), completan el elenco de la película que aún no tiene fecha de estreno.