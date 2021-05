Timothée Chalamet será Willy Wonka en la precuela de Charlie y la fábrica de chocolates

El actor Timotheé Chalamet interpretará al personaje con el que anteriormente se lucieron Johnny Depp y Gene Wilder.

El actor Timothée Chalamet, quien se lució en películas como Call Me by Your Name, Beautiful Boy, Mujercitas y El Rey, fue confirmado como protagonista de Wonka, la precuela de Charlie y la fábrica de chocolates. En esta nueva producción de Warner, que contará con la dirección de Paul King y el guión de Simon Rich y Simon Farnaby, el joven de 25 años se pondrá en la piel de Willy Wonka, personaje que anteriormente interpretaron Gene Wilder, en 1971, y Johnny Depp, en 2005.

Según adelantó el portar Deadline, a diferencia de las otras películas inspiradas en la novela escrita por Roald Dahl, esta nueva entrega será un musical, motivo por el que Chalamet deberá someterse a un arduo entrenamiento para poder cantar y bailar. La historia mostrará las aventuras de Wonka durante su juventud y cómo llegó a estar al frente de la mejor fábrica de chocolates y golosinas del mundo y se espera que se estrene el 17 de marzo de 2023.

La película representa un nuevo desafío en la sólida carrera de Chalamet en la pantalla grande. Nacido en una familia de Manhattan muy vinculada con el arte, Timothée comenzó a trabajar en publicidades y en cortometrajes durante su infancia y en 2009 hizo su debut televisivo en un capítulo de La ley y el orden. Dos años más tarde se subió a los escenarios con The Talls una obra de off- Broadway ambientada en la década de 1970, con la que recibió cometarios positivos de parte de la crítica.

En 2014 llegó al cine con un pequeño personaje en Men, Women & Children, de Jason Reitman, y meses más tarde le dio vida a Tom Copper en Interestellar, de Christopher Nolan. Su consagración se dio en 2017 con su rol protagónico en Call Me by Yout Name, basada en la novela homónima de André Aciman, en la que interpreta a Elio, un joven que vive en italia durante los 80 y se enamora de un hombre mayor. Para estar a la altura de su papel, Chalamet aprendió a hablar italiano y a tocar la guitarra y el piano. Y todo ese esfuerzo dio frutos, ya que su desempeño fue destacado en todo el mundo y ganó un Premio Gotham al Mejor Actor Revelación y fue nominado como Mejor Actor a los premios Oscar, Globos de Oro, BAFTA y del Sindicato de Actores, entre otros. Y desde entonces, no paró de trabajar.

En octubre de este año saldrá a la luz Dune, una película basada en la novela de Frank Herbert que lo tiene como protagonista. También forma parte del elenco de la comedia dramática The French Dispatch, escrita y dirigida por Wes Anderson, fue elegido para interpretar a Bob Dylan en la película biográfica y se prepara para debutar en el teatro Old Vic de Londres con 4000 miles, una obra de Amy Herzog que estaba prevista para abril de 2020, pero debió ser reprogramada por la pandemia.