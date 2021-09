The Tragedy of Macbeth: Así será lo nuevo de Denzel Washington y Frances McDormand

Considerada una de las grandes obras cumbre de William Shakespeare, Macbeth es una historia de asesinatos, delirio, ambición e intrigas.

Tráiler de The Tragedy of Macbeth: Denzel Washington y Frances McDormand, shakesperianos en lo nuevo de Joel Coen.

Apple TV+ lanzó el tráiler de The Tragedy of Macbeth. Denzel Washington se convierte en el protagonista del clásico de Shakespeare en la versión en blanco y negro de Joel Coen. Con Frances McDormand en el papel de Lady Macbeth, la película llegará al servicio de vídeo bajo demanda el 14 de enero de 2022.

Considerada una de las grandes obras cumbre de William Shakespeare, Macbeth es una historia de asesinatos, delirio, ambición e intrigas. El ganador de tres Oscar por No Country for Old Men y uno por Fargo, escribe su particular visión de la tragedia.

El largometraje será el filme de apertura de la 59ª edición del Festival de Nueva York, el cual será celebrado de forma presencial pese a la pandemia del COVID-19. Su estreno en Estados Unidos será primero en cines, pudiéndose ver desde el 25 de diciembre en salas.

Junto con Washington y McDormand, completan el reparto Corey Hawkins, Moses Ingram, Brendan Gleeson, Harry Melling, Ralph Ineson, Brian Thompson, Sean Patrick Thomas, Kathryn Hunter, Stephen Root y Bertie Carvel. Coen, además de dirigir, firma también el guion coproduce la cinta junto con McDormand, Eli Bush y Robert Graf.

