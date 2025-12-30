Tenía solo 57 años: dolor por la muerte de una actriz que brilló en los '80.

Una triste noticia sacude a los fanáticos de la televisión clásica: murió Melanie Watson Bernhardt, la actriz que saltó a la fama por su participación en la serie Diff'rent Strokes (conocida en Argentina como Blanco y Negro). Tenía 57 años y su deceso se produjo en Colorado Springs, Estados Unidos.

La información fue confirmada por su hermano, Robert Watson, al portal TMZ. Según detalló la familia, Melanie había sido internada recientemente debido a una hemorragia que complicó su cuadro de salud de manera repentina, provocando un deterioro fatal el pasado viernes.

Watson nació con osteogénesis imperfecta, una condición genética conocida popularmente como la "enfermedad de los huesos de cristal", que provoca que los huesos se fracturen con extrema facilidad. Su hermano destacó que, pese al doloroso desenlace, los médicos hicieron todo lo posible por salvarla. Asimismo, reflexionó que Melanie fue afortunada de haber vivido tantos años, dado que su condición suele reducir drásticamente la esperanza de vida.

Su huella en "Blanco y Negro"

Melanie Watson interpretó a Kathy Gordon en cuatro episodios de la serie, convirtiéndose en un personaje clave para abordar la temática de la discapacidad en aquella época.

El momento más recordado por la audiencia ocurrió en un episodio de 1982 titulado con el nombre de su personaje, "Kathy". Allí, protagonizó una escena conmovedora junto a Gary Coleman (Arnold), en la que el protagonista intentaba convencerla de caminar sin sus muletas, generando un conflicto que dejaba una fuerte enseñanza sobre la aceptación y las limitaciones físicas. Tras el final de Blanco y Negro, Watson decidió retirarse de la actuación.