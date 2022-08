Sylvester Stallone rompió su amistad con Dolph Lundgren por una traición

Sylvester Stallone lanzó un comunicado público en repudio a una decisión que habría tomado Dolph Lundgren sobre el personaje de Iván Drago, creado por el respetado actor para la saga Rocky.

Sylvester Stallone volvió a estallar en redes sociales. Tan solo días después de cargar duramente contra Irwin Winkler, productor de las películas de Rocky y de Creed, y reclamar que le devolviera los derechos de la saga, el actor, guionista, productor y director de varias películas de la saga pugilística alzó de nuevo la voz en este caso contra el nuevo proyecto de la franquicia: otra secuela que se centraría en Ivan Drago, el personaje de Dolph Lundgren, y en Viktor Drago, su hijo, al que ya interpretó Florian Munteanu en la segunda entrega de Creed, la saga secuela/spin-off de Rocky protagonizada por Michael B. Jordan.

"Otra historia que me rompe el corazón. Otra vez Irwin Winkler, ese patético productor de 94 años y sus hijos, Charles y David, que son como buitres están rebañando los huesos de otro maravilloso personaje sin decírmelo", escribió Stallone en Instagram haciendo referencia a la noticia de la puesta en marcha del spin-off de Rocky protagonizado por el personaje de Ivan Drago. "Pido perdón a los fans, nunca quise que los personajes de Rocky fueran explotados por parásitos como estos", denunció Stallone en una publicación que borró horas después y en la que, que además de mostrarse frontalmente contrario al proyecto, también lanzó un mensaje a su protagonista, su hasta ahora amigo Dolph Lundgren.

"Por cierto, nunca sentí otra cosa que respeto por Dolph pero NUNCA me contó lo que estaba pasando a mis espaldas con el personaje que creé para él. Los AMIGOS REALES Son más preciosos que el oro". Tras el descargo del actor, Lundgren apareció en redes sociales asegurando que no hay nada cerrado y que cuando se aproximó al proyecto creía que Stallone estaría implicado en el mismo: "Solo para dejar las cosas claras con respecto a un posible spin-off de Drago. No hay ni guion aprobado, ni un acuerdo cerrado, ni director y, personalmente, creía que mi amigo Sly Stallone estaba involucrado como productor o incluso como actor. Hubo una filtración de prensa la semana pasada que fue desafortunada. Estoy en contacto con el Sr. Balboa, así que los fans pueden estar tranquilos".

Sylvester Stallone y Dolph Lundgren, una amistad que arrancó en Rocky IV

Lundgren debutó como Ivan Drago en 1985, en la cuarta entrega de Rocky en la que daba vida al temible campeón soviético que mató en combate a Apolo Creed y al que después debería enfrentarse Balboa en uno de los combates más épicos de toda la saga. Además, de coincidir de nuevo en Creed II: La leyenda de Rocky (2018), Stallone contó con Dolph Lundgren en todas las entregas de Los indestructibles, la saga de acción que ambos protagonizan junto a Jason Statham, Jet Li, Randy Couture, Mickey Rourke o Terry Crews y que, dirigida por Scott Waugh. La tercera entrega de Creed, ya sin Stallone a bordo, llegará a los cines en marzo de 2023 protagonizada y ahora también dirigida por Michael B. Jordan, que debutará como cineasta.