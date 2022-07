Sylvester Stallone es un súper héroe dado por muerto en el trailer de Samaritan

El popular Sylvester Stallone llegará a la plataforma Amazon Prime Video con un thriller de acción que verá la luz en agosto.

Amazon Prime Video reveló el emocionante primer tráiler de Samaritan, la nueva película de Sylvester Stallone en la que se pondrá en la piel de un todopoderoso justiciero retirado. El thriller de acción verá la luz el próximo 26 de agosto.

"¿Crees que vives en frente de un superhéroe? Deberías ir a terapia", le cuestiona en el adelanto al joven Sam Cleary, quien sospecha que su misterioso y solitario vecino, el Sr. Smith, es en realidad Samaritan, el legendario vigilante de la ciudad que fue declarado muerto hace 20 años tras una brutal batalla en un almacén. No obstante, el super poderoso, y ahora canoso, justiciero retirado sigue con vida, pero se desprendió de su segunda y secreta identidad para dedicarse a la recogida de basura en busca de una vida mucho más tranquila.

Con la delincuencia en aumento y tras descubrir que sus especulaciones son ciertas, Sam se propone sacar a su vecino de su escondite y recuperar a Samaritan para salvar la ciudad de la ruina y el caos absoluto. Samaritan es una producción de Metro Goldwyn Mayer Pictures y Balboa Production, dirigida por Julius Avery. Completan el reparto Javon 'Wanna' Walton, Pilou Asbæk, Dascha Polanco y Moises Arias.

Sylvester Stallone es productor de la película junto a Braden Aftergood, quien es también productor ejecutivo junto a David Kern, Adam Rosenberg, Guy Riedel. El guión corre a cargo de Bragi F. Schut.

Con información de Europa Press.

Sylvester Stallone aseguró que estuvo a punto de morir en Rocky IV: "Mi corazón comenzó a hincharse"

Rocky es uno de los papeles más icónicos de Sylvester Stallone, pero la saga casi le cuesta la vida al actor. El intérprete reveló que estuvo a punto de morir en el rodaje de Rocky IV, estrenada en 1985. "Mi corazón comenzó a hincharse", sentenció, recordando la experiencia que casi culmina en fatalidad.

En la película Rocky Balboa es el campeón mundial de boxeo del peso pesado cuando desde la Unión Soviética surge un nuevo adversario: Ivan Drago (Dolph Lundgren). Aunque inicialmente desafía a Rocky, Apollo Creed decide enfrentarse a él y recibe un golpe fatal en el ring. Como resultado, Rocky jura vengar la muerte de Apolo y defender el honor de su país luchando contra Drago en la URSS.

En una entrevista con Daily Mail, Sylvester Stallone reveló que casi muere después de que Lundgren le golpeara en el corazón en una secuencia. Aunque al principio no pensó que fuera serio, su corazón comenzó a hincharse, llegando a ingresar en cuidados intensivos. "En el primer asalto, cuando me derribó, eso es real. Me fulminó y no lo sentí en ese momento, pero más tarde, esa noche, mi corazón comenzó a hincharse. Se había dañado el pericardio, que es cuando el corazón golpea el pecho, como en un accidente de coche, cuando el pecho golpea el volante. Mi presión arterial subió a 260. Pensaron que iba a acabar hablando con ángeles", relató.

El artista ya había hablado anteriormente de este incidente. "Dolph Lundgren me mandó al hospital nueve días. Sabía que estaba en problemas cuando aparecieron unas monjas en la UCI", dijo. Por su parte, Lundgren también habló del accidente. "Todo lo que hice fue obedecer órdenes. Él era el jefe. Hice lo que me dijo. Regresamos a Los Ángeles y el productor me dijo: 'Hola Dolph, tienes dos semanas libres, Sylvester está en el hospital'", rememoró.