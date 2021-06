Spider-Man 3: Willem Dafoe fue visto en el set y crece la sospecha de la vuelta de El Duende Verde

MARVEL prepara Spider-Man 3: No Way Home y la reciente visita de Willem Dafoe al set alimentó la sospecha de la llegada de Los Seis Siniestros. ¿Quiénes conforman el legendario grupo de villanos?

Los fans de Spider-Man siguen esperando el inminente primer tráiler de No Way Home, que sin duda confirmará o desmentirá algunos de los casi infinitos rumores que circulan sobre la película dirigida por Jon Watts. Los últimos apuntan a que Willem Dafoe regresará como el Duende Verde de la trilogía original de Sam Raimi. Y no sólo eso, sino que será el líder de Los Seis Siniestros.

Según informa Jeff Sneider de Collider en su último podcast, el regreso de villanos como Electro de Jamie Foxx, Doctor Octopus de Alfred Molina y muy posiblemente El Duende Verde de Willem Dafoe no es casual ni será sólo un cameo, sino que está destinado a presentar a los Seis Siniestros (Sinister Six) dentro del Universo MARVEL..

El informante afirma que el icónico grupo de enemigos de Spider-Man serán los principales antagonistas, siendo Norman Osborn el "villano principal" y estará formado por los personajes tanto de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire como de las dos películas de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Además de los tres villanos principales, los rumores también apuntan al regreso del Hombre de Arena interpretado por Thomas Hayden Church y las versiones del Lizard y Rhino (a cargo de Rhys Ifans y Paul Giamatti, respectivamente) de The Amazing Spider-Man, completando así el peligroso equipo de los Seis Siniestros.

La versión del Duende Verde de Willem Dafoe es uno de los villanos de todas las películas de Spider-Man más aclamado por los fans, y su regreso junto al resto de los Seis Siniestros recolectados de las diferentes versiones del Multiverso será sin duda motivo suficiente para que la gente acuda en masa al cine para presenciar la batalla. Spider-Man 3: No Way Home se estrena el 17 de diciembre.

Todo sobre Venom 2: fecha de estreno en Argentina, trailer oficial, sinopsis y referencias a Spider-Man

Sony Pictures lanzó el tráiler de Venom 2: Habrá Matanza, el regreso del antihéroe simbionte de MARVEL encarnado por Tom Hardy, el cual se enfrentará a uno de sus mayores enemigos: Cletus Kasady o, mejor dicho, Carnage. Lo que pocos fanáticos advirtieron fue la increíble referencia a Spider-Man, icónico rival de Venom en los cómics y, también, en el filme de 2007 sobre el héroe, dirigido por Sam Raimi.

El avance muestra el surgimiento de Matanza y cómo se convertirá en la gran pesadilla de Eddie Brock. Además de mostrar al terrorífico supervillano que interpreta Woody Harrelson, el tráiler también viene con secuencias de humor, que muestran que esta continuación de la cinta de 2018 apostará por la combinación de acción, terror y comedia, siguiendo la estela del primer spin-off de Spider-Man.,cuya presencia se ha venido rumoreando pero del que no hay ni rastro, salvo la aparición de de una araña, en el avance.

Andy Serkis toma el relevo de Ruben Fleisch, quien dirigió Venom, en la realización. Kelly Marcel vuelve para encargarse de la labor de guion, luego de que coescribiese el libreto de la primera entrega junto con Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. Previsto su estreno inicialmente para octubre del año pasado, será un año después cuando Venom vuelva a conquistar las salas. En Argentina, el estreno en salas de cine está previsto para el 17 de septiembre de 2021.

Hasta ahora, no había ningún indicio de que Peter Parker -que ya estuvo ausentes en la primera película de Venom- fueran a aparecer en la secuela. Teniendo en cuenta que la tercera entrega de Spider-Man está casi filmada, todo parece indicar que tampoco estará en Habrá Matanza. Pero el tráiler no se ha olvidado del Hombe Araña, al que recuerda con una sutil referencia. En un momento dado del adelanto aparece un inspector de policía, encarnado por Stephen Graham, leyendo un ejemplar del Daily Bugle -el periódico donde Peter Parker trabaja de fotógrafo- que en portada habla de la víctima oculta de Cletus Kasady.