Soledad Villamil fulminó a Milei en medio de los recortes al cine: "Una piña en la cara".

Soledad Villamil se encuentra promocionando la película Una muerte silenciosa, el primer gran estreno comercial argentino que llega a las salas locales, y durante una entrevista arremetió contra el presidente Javier Milei por sus políticas de desfinanciamiento al cine nacional. "Es muy triste y muy preocupante", expresó.

En una entrevista con revista GENTE, la actriz Soledad Villamil reveló que Una muerte silenciosa, película dirigida por Sebastián Schindel en la que comparte cartel con Joaquín Furriel y Alejandro Awada, recibió apoyos estatales y reflexionó en torno al doloroso panorama que enfrenta la industria del cine en el presente cuando le preguntaron si la misma película podría haberse filmado durante el 2025: "Lamentablemente no. Es muy triste y muy preocupante. Esta película es un claro ejemplo de lo que el cine argentino puede hacer, y le puede mostrar al mundo. Desde nuestras geografías a nuestras costumbres. Esta película se hizo con un subsidio porque sino no se hubiera podido hacer".

"Es una producción grande, hecha con mucho esfuerzo y con un aporte fundamental del Instituto del Cine. Ojalá que esta producción y alguna otra llamen un poco a la reflexión al Gobierno y a los que toman decisiones sobre el ámbito de la cultura para poder sostener el financiamiento y no cortarlo", agregó. Además, la actriz le hizo un contundente pedido a las autoridades: "Todos estos discursos uno los siente como una agresión muy grande. Son una piña en la cara. Es como cuando te dicen “no servís”. Yo haría todo lo contrario. En Estados Unidos en los años 30 decidieron subsidiar muy fuerte a su industria audiovisual y hoy dominan en mundo. Todos conocemos Estados Unidos, sus costumbres y queremos ir a Nueva York o San Francisco. También todos queremos ir a París por el cine francés. El cine argentino logró muchas cosas. Hacer esos comentarios son de una ignorancia… no comparto para nada esa visión. Ojala se puedan tomar políticas activas en cuanto a esto".

La industria audiovisual son personas formadas a lo largo de los años en oficios muy específicos. Todo se aprende haciéndolo. Podes ir a la Universidad del Cine, pero lo terminas de sacar cuando haces la película. Se termina cortando una cadena de formación. Lo que pasa es brutal (...) Es importante que desde el Estado tomen conciencia de las posibilidades de multiplicar que tenemos los argentinos", cerró la respetada actriz que también participó en El secreto de sus ojos (200), Un oso rojo (2002), El mismo amor, la misma lluvia (1999), Todos tenemos un plan (2012) y Goyo (2024), entre otras.

Cecilia Roth durísima contra Javier Milei: "No se puede"

La reconocida actriz Cecilia Roth se refirió al gobierno del presidente Javier Milei y se mostró muy dura con las políticas implementadas por el mandatario libertario. Puso el foco en la censura y los recortes a la cultura cómo el intento de desmantelar el INCAA. "Creo que el Gobierno está censurando. Ni hablar que está censurando, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, no se puede hablar de género, no se puede hablar de cambio climático", disparó.

En ese sentido, Cecilia Roth aseguró que todo lo filmado anteriormente que tenga este tipo de contenido "no se puede ver en ningún lugar público" e incluyó en la lista de temas prohibidos "a ninguna película en la que aparezca Lali Espósito, ni en un personaje pequeño". "Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico", agregó la expareja de Fito Páez.

La protagonista de múltiples películas afirmó que estaba escéptica de que el libertario ganara las elecciones: "Jamás pensé que iba a ganar. Nunca imaginé que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei, quién imaginó que iba a iniciar su 'guerra cultural' contra el cine". Continuando con su análisis sobre la situación actual, la hermana de Ariel Rot afirmó qué "este país se va a quedar enflaquecido a unos niveles impensables, Milei fue recortando, recortando, recortando, sacando esa motosierra infernal y nosotros y nosotras, en un nivel de shock, mirando pasar a Milei delante de nuestros ojos y con una oposición profundamente tocada".