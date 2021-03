Ace Ventura 2 es un hecho y Amazon Prime adquirió los derechos del clásico de los '90.

En 1994 aparecía la comedia Ace Ventura: Pet Detective, protagonizada por un Jim Carrey totalmente fuera de control. Un año después, Ace Ventura: When Nature Calls volvía a traer a la pantalla grande al popular detective. Ante el éxito de las secuelas de Borat y Un Príncipe en Nueva York, la plataforma de streaming Amazon Prime adquirió los derechos para revivir el clásico de los '90.

La primera Ace Ventura costó unos 15 millones de dólares y recaudó algo más de 100 millones. Por su parte, la segunda tuvo un costo de 30 millones y recaudó poco más de 200 millones de dólares. El impactó que tuvieron los filmes en la carrera de Jim Carrey sirvieron para marcarle una carrera de éxitos como The Mask, Dumb and Dumber, Liar Liar, The Truman Show, Me, Myself & Irene, o Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

La noticia ha sido confirmada por Morgan Creek, la productora de la franquicia, aclarando que el renovado interés del público hacia el personaje ha sido clave para ello. Eso sí, aunque la película será para Amazon, primero se lanzará en cines.

Pat Casey y Josh Miller, escritores de la reciente película Sonic the Hedgehog (donde Carrey intepreta al villano que se enfrenta al histórico héroe de los videojuegos) serán los encargados de escribir el guion de Ace Ventura 3, producida por la gigante Amazon Prime. Lo primoridial es saber si Jim Carrey volverá a encarnar al detective de mascotas, espíritu del largometraje.

Por el momento, tanto Casey como Miller se encuentran escribiendo la secuela de la película de Sonic. Sin embargo, teniendo en cuenta que Amazon Prime le dio vida a dos grandes franquicias cómicas como Borat y Un Príncipe en Nueva York, es solo cuestión de tiempo para empezar a recibir buenas y nuevas noticias de esta tercera parte de Ace Ventura.