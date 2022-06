Salen a la luz las primeras reacciones de Lightyear, el spinoff de Toy Story

El próximo 16 de junio llega a los cines argentinos la historia ficticia sobre el astronauta en que se basó Toy Story para diseñar a Buzz Lightyear.

Lightyear es el próximo estreno más importante en la industria de Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios, el cual contará los orígenes de Buzz, el héroe que inspiró al juguete de Toy Story. Esta aventura intergaláctica estará protagonizada por el legendario Guardián Espacial y su grupo de reclutas, como así también su divertido compañero, robot Sox.

En la versión en inglés, Chris Evans, el icónico Capitán América, es el encargado de prestar su voz a Buzz. Keke Palmer (Estafadoras de Wall Street), Dale Soules (Orange is the New Black) y Taika Waititi (Jojo Rabbit) que conforman un grupo de excelentes reclutas. Peter Sohn (Ratatouille, Un gran dinosaurio) es la voz de Sox, el compañero robot de Buzz y el reparto también cuenta con las voces de Uzo Aduba (Orange is the New Black), James Brolin (Westworld, The Amytiville Horror), Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez y Isiah Whitlock Jr completan el elenco.

Bajo este contexto, en las redes sociales ya se pudieron apreciar las primeras reacciones de Lightyear, días antes de que se estrene oficialmente en los cines de todo el mundo.

"Lightyear es visualmente impresionante, épica aventura espacial, obra maestra cinematográfica. Tan hermoso que olvidarás su animación. Sox es divertidísimo, Zurg está lleno de sorpresas y, lo que es más importante, ¡Chris Evans encarna a la perfección a Buzz Lightyear! Nunca verás los sándwiches de la misma manera".

"Como gran fanática de Toy Story, originalmente era un poco escéptica sobre la idea de Lightyear, ¡pero el director Angus MacLane demostró que estaba equivocada y cumplió! Él lo saca del parque con una hermosa carta de amor a las epopeyas de ciencia ficción que sorprenderá incluso a los fanáticos más grandes de la franquicia".

"Pienso que Lightyear está bien, no muy bien, pero bien. No fue "hasta el infinito y más allá" y no alcanzó las alturas brillantes e inteligentes de las películas de Toy Story. Me decepcionó, pero es dulce, divertida y entretenida, ¡que es todo lo que puedes pedir en una película en estos días!".