Sale a la luz la película que muestra el lado más oscuro del matrimonio de Elvis Presley

De la cineasta Sofía Coppola, el filme Priscilla explorará la parte más perturbadora del matrimonio de Elvis Presley. Trailer y fecha de estreno de la película que ya está despertando interés en las redes sociales.

Tras el lanzamiento de Elvis de Baz Luhrmann en 2022, la vida del rey del rock volverá a la gran pantalla pero esta vez desde la perspectiva de su esposa. Priscilla, película dirigida por Sofia Coppola, retratará el turbulento matrimonio entre ambos y llegará a los cines de Estados Unidos el 3 de noviembre.

El tráiler muestra los inicios de la relación entre los protagonistas. "¿Cuáles son sus intenciones, señor Presley? Las mujeres se abalanzan sobre usted. ¿Por qué mi hija?", se escucha en el clip: "Bueno, señor tengo mucho cariño a su hija. Ella es muy madura para su edad. No tiene que preocuparse por ella", contesta el cantante encarado por Jacob Elordi. Además, el clip muestra cómo Elvis aconsejo a Priscilla, interpretada por Cailee Spaeny, que adoptara su llamativa imagen. "No estoy segura de que me guste" asegura ella.

El adelanto también retrata los problemas en el matrimonio, con Priscilla diciendo: "Él no es como te imaginas". "Hay muchos rumores sobre ti. ¿Hay algo que estés ocultando?", pregunta ella. "No tengo nada que ocultar. Necesito una mujer que entienda que cosas como esta pueden pasar. ¿Vas a estar aquí o no?", contesta el artista. Además de dirigir la cinta, Coppola es la autora del guión basado en las memorias de Priscilla Presley, Elvis y yo.

El reparto también cuenta con Rodrigo Fernandez-Stoll como Alan Fortas, Emily Mitchell como Lisa Marie Presley, Jorja Cadence como Patsy Presley. Tim Post como Vemon Presley y Luke Humphrey como Terry West. Priscilla fue presentada durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde tuvo una gran acogida y recibió una ovación de siete minutos. "Es muy difícil ver una película sobre ti, tu vida y tu amor. Pero Sofía ha hecho un trabajo increíble", declaró Priscilla Presley.

Cuándo se estrena Priscilla en Argentina

Priscilla fue comprada para su exhibición en cines y distribución por América Latina por Mubi. La película llegará a Argentina el 26 de diciembre, fecha en la que se incorporará al catálogo de la plataforma. Semanas antes tendrá funciones en cines seleccionados.