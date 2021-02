El actor encabeza dos súper producciones de Netflix que se estrenarán en los próximos años.

Robert De Niro y John Boyega, quien alcanzó popularidad tras encabezar el elenco en la nueva trilogía de "Star Wars", serán los protagonistas de "The Formula", una nueva producción de Netflix.

De esta manera, el legendario actor volverá a ser la máxima figura en un filme que se estrenará por la plataforma digital, tal como ocurrió con "El irlandés", la cinta dirigida por Martin Scorsese.

"The Formula" será dirigida por Gerard McMurray, responsable de títulos como "Burning Sands", una de las primeras películas originales de Netflix, y "12 horas para sobrevivir: el incio", según consigna la agencia DPA.

La historia rondará en torno a un destacado piloto de Fórmula Uno que debe prestar su talento a una banda criminal para poner a salvo a su familia. Además de ponerse frente a la pantalla, De Niro también será productor del filme, asociado con Jane Rosenthal y Berry Welsh.

En tanto, el icónico intérprete espera el inicio del proyecto "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, y de "Armageddon Time", de James Gray. Lo nuevo de Scorsese adaptará el best seller de David Grann, y tendrá como protagonistas a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. La filmación estaba prevista para que arrancase en marzo de 2020, según indicó el mexicano Rodrigo Prieto, quien fue director de fotografía de varios proyectos del cineasta como "The Irishman", "El lobo de Wall Street", "Silemce" y la serie "Vinyl".

“Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” es un libro de investigación del periodista David Grann, sobre una serie de asesinatos de personas acaudaladas en el condado de Osage, Oklahoma, a principios de la década de 1920, después de que se descubrieron depósitos de petróleo debajo de sus terrenos.

En la apretada agenda de Robert de Niro también figuran proyectos junto a las estrellas Christian Bale, Margot Robbie y John Malkovich. En el caso de Bpyega, su coprotagonista en la producción de Netflix, tiene en producción dos filmes de ciencia ficción y misterio con estrellas de la talla de Felicity Jones y Jamie Foxx.