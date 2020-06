Reapareció David Lynch con un truculento cortometraje que ya puede verse en Youtube

Mientras el mundo se paralizó con la llegada del COVID-19, el prestigioso cineasta David Lynch aprovecha para trabajar desde su casa y producir contenido gratuito para los amantes del séptimo arte. Luego del cortometraje "What Did Jack Do?", lanzado en enero por Netflix, volvió a sorprender con "Fire", una nueva creación, gratuita y disponible en Youtube.

Se trata de "Fire", un cortometraje que fue escrito, producido e ilustrado por sus propias manos con la colaboración de Noriko Miyazawa y música de Marek Zebrowski. Filmado en blanco y negro, el corto remite a la estética clásica de las cintas del autor, que coquetean con lo siniestro haciéndolo una herramienta fundamental a la hora de narrar.

Si bien 'What Did Jack Do?' contaba con la participación del propio Lynch, quien da vida a un policía que está interrogando a un mono parlante, principal sospechoso de un asesinato, acá se corre del lado de la actuación aunque no renuncia a sus universos delirantes. En tan solo 10 minutos, "Fire" es un regalo para todos los fanáticos del autor.

Vale recordar que David Lynch firmó un importante contrato con la plataforma de contenidos líder Netflix ara desarrollar más contenidos propios con el sello del gigante de streaming. Además, confirmó que durante el 2020 no se dedicará al séptimo arte.