Quentin Tarantino reveló su película favorita de los últimos diez años

Quentin Tarantino es uno de los cineastas mejor valorados por la crítica especializada y la audiencia, por lo que sus últimas declaraciones no pasaron desapercibidas entre los amantes del séptimo arte. El director de "Once Upon a Time in Hollywood", "Kill Bill" y "Reservoir Dogs" reveló cuál es su película favorita de los últimos diez años y sorprendió a sus seguidores.

En una entrevista concedida al medio Premiere, Tarantino anunció que "The Social Network" (La red social) es "lejos, su película preferida". "Es la mejor, eso es todo. Destroza a la competencia", admitió. La cinta de 2010 que dirigió David Fincher y cuyo guión fue de Aaron Sorkin, cuenta la historia de la creación de Facebook, además del recorrido de su "fundador", el controvertido Mark Zuckerberg.

Los protagonistas de dicho film eran Jesse Eisenberg -quien encarna al fundador de la plataforma social-, Andrew Garfield , Justin Timberlake , Rooney Mara y Armie Hammer. Las críticas acompañaron a la historia y la buena recepción de la audiencia ayudó a revivir la red social, que a lo largo de los años fue desgastándose por el auge de competidoras.

Además de mencionar a la película de Fincher en el primer puesto, el cineasta mencionó que en el segundo lugar pondría a "Dunkerque" , de Christopher Nolan . Según relató a la publicación especializada en cine, Tarantino tuvo que ver tres veces el largometraje para "apreciar sus logros técnicos". El director también se refirió a la película de Nolan en el podcast Rewatchables : "No esperaba sentir nada emocional. Me impresionó", manifestó.