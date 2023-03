Qué ver en Star+ 2023: las mejores recomendaciones

El amor menos pensado y El menú, dos grandes películas para disfrutar en Star Plus

Star+ es una de las plataformas de streaming con más oferta y variedad de películas en su catálogo: estrenos, tanques de hollywood, clásicos de culto y películas nacionales son algunas de las ofertas que pueden maratonearse en el servicio que compite en el mercado del entretenimiento. Un repaso por 5 títulos imperdibles para disfrutar en todo momento.

El menú

El menú, una de las película en clave satírica más comentadas del 2022 pone el foco en el mundo de la alta cocina. A la vez, el filme devolvió a la actriz argentina Anya Taylor-Joy al género que le dio sus primeras alegrías: el terror. En la historia, un grupo de comensales se traslada a una pequeña isla de la costa pacífica estadounidense para disfrutar de una exclusiva cena en el aclamado restaurante Hawthorn, a cargo del chef del momento, Julian Slowik (Ralph Fiennes). La cita gourmet, sin embargo, toma rumbos imprevistos cuando la majestuosa sucesión de platos se transforma poco a poco en una experiencia cargada de tensión y de secretos que salen a la luz.

El amor menos pensado

Dirigida por Juan Vera, protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán y estrenada en 2018, El amor menos pensado se convirtió en una de las películas que lideró la taquilla nacional de ese año. La historia elogiada por críticos y espectadores se centra en Marcos y Ana, quienes luego de vivir casados más de 25 años atraviesan una crisis que los lleva a separarse, pero la nueva vida de solteros no resulta como pensaban.

Freaky

En esta delirante película que mezcla la comedia y el terror, la daga mística de un asesino en serie (Vince Vaughn) provoca que este intercambie su cuerpo con el de una chica de 17 años. La adolescente, asustada, descubre que solo tiene 24 horas para recuperar su identidad antes de convertirse en una maníaca para siempre.

Barbarian

Una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo reserva alojamiento en la ciudad, pero cuando llega de noche, descubre que la casa fue reservada a dos personas simultáneamente y hay un extraño parando en la vivienda. En contra de lo que le aconseja su propio sentido común, decide pasar allí la noche, y pronto descubre que hay mucho más que temer que la presencia de un huésped inesperado.

Tres anuncios por un crimen

La película por la que Frances McDormand ganó el premio Oscar a Mejor actriz en 2018 cuenta la historia de una mujer cuya hija fue asesinada en un enfrentamiento con la policía, usando los carteles publicitarios para denunciar que han pasado meses desde que se cometió el crimen y no solo no han resuelto nada, sino que parecen no tener interés en hacerlo.