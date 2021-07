Para Stephen King Blood Feast es la peor película de terror de la historia

El reconocido autor de obras de terror, fantasía y ciencia ficción se sinceró en su cuenta de Twitter y fue lapidario con una cinta de los '60.

Stephen King es probablemente el escritor de terror más destacado en la actualidad. El autor también es fan del cine de este género y muchas veces se involucró en las adaptaciones fílmicas que se hicieron sobre su vasta obra. Además de gran influencia popular es un gran opinólogo en Twitter, red social que utilizó para sincerarse y revelar cuál fue la peor película de horror que vio en toda su vida.

"¿Cuál es la peor película de terror que viste? Para mí es Blood Feast", confesó King en la red social del pajarito. Dirigida por Herschell Gordon Lewis y estrenada en 1963, Blood Feast gira en torno a un "cocinero egipcio que mata a varias mujeres en los suburbios de Miami para usar partes de su cuerpo para revivir a una diosa egipcia dormida mientras un detective de policía inepto intenta localizarlo". William Kerwin, Mal Arnold, Connie Mason, Lyn Bolton, Scott H. Hall, Christy Foushee, Ashlyn Martin y Astrid Olson protagonizan el filme, que cuenta con guion de Allison Louise Downe.

Esta no es la primera vez que King habla sobre sus gustos cinematográficos. El proyecto de la bruja de Blair, La autopsia da Jane Doe, Al final de la escalera, La cumbre escarlata y El Amanecer de los muertos son algunos de los títulos que eligió como sus favoritos en diferentes entrevistas.

El autor está en un gran momento televisivo gracias a La historia de Lisey, miniserie basada en su obra dramática y fantástica. La producción de Apple TV+ está dirigida por Pablo Larraín, encabezada por Julianne Moore y cuenta "las inquietantes vivencias de Lisey, una mujer atormentada por los fantasmas de su difunto marido, el escritor Scott Landon".

Stephen King confesó la insólita razón por la que jamás vio la clásica Perros de la calle, de Quentin Tarantino

"Continuo con las películas entre 1962-2021 que jamás vi en 60 años: Perros de la calle (1962), Infierno en Los Ángeles (1993), El rey león (1994). Para aquellos que se están preguntando: 'Cómo nunca vio Perros de la calle, lean el siguiente tuit", escribió Stephen King en torno a algunas películas famosas que jamás vio. Los fanáticos del escritor no podían salir de su asombro ante el título de Tarantino, por lo que el escritor contó la divertida anécdota que le impidió ver el filme.

"Después de que causara sensación en Cannes, un colega mío del cine (que permanecerá anónimo) me envió la cinta pirateada en VHS, una copia de otra copia. La imagen estaba borrosa y el sonido pareció brotar de 20.000 leguas bajo el mar", reveló King, contando la historia que le impidió ver la que, para muchos, es la mejor película del director estadounidense. Y sumó: "Vi más o menos la cuarta parte, pero me di cuenta de que no podía entender lo que decía Steve Buscemi, un ídolo mío, y me di por vencido. Nunca la volví a ver hasta ahora. Excelente película".