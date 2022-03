Niña ucraniana cantó Libre Soy, de Frozen, en un búnker y el video llegó hasta Idina Menzel

El desgarrador video recorrió el mundo y llegó hasta Idina Menzel, quien fue la princesa Elsa en la saga Frozen. La respuesta de la actriz, en pleno conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Idina Menzel, conocida más allá de Broadway por ser la voz cantante de Elsa en la saga Frozen, no dudó en reaccionar al vídeo de una niña ucraniana que cantó el emblemático tema Libre Soy (Let It Go, en la versión original en inglés) en un búnker para dar un poco de luz en medio de la guerra. De esta forma, la artista mostró su absoluto apoyo tanto a la pequeña como al pueblo ucraniano.

Pasaron más de 11 días desde que el presidente ruso Vladimir Putin comenzó el ataque a Ucrania, dejando a su paso la destrucción de escuelas, hospitales y viviendas, provocando la muerte de miles de personas, el desplazamiento de poblaciones enteras y una crisis de refugiados en Europa que provocó que más de 1,5 millones de ucranianos abandonasen su país. A pesar de la tragedia, son muchos los ciudadanos que intentan buscar un momento de sonrisa.

Por eso, el vídeo de una niña llamada Amelia cantando, de forma improvisada, la canción de Frozen despertó el ánimo tanto de sus conciudadanos como del resto del mundo. De ahí, que Idina Menzel no dudó en dar su apoyo en redes sociales tanto a la pequeña como a todos los que están padeciendo los bombardeos y la masacre provocada por Putin.

"Te vemos. Realmente, te vemos, los vemos", escribió la artista. Menzel, de origen judío y de ascendencia rusa, quien no dudó en mostrar así su solidaridad con el pueblo ucraniano. El tema Libre Soy es una de las canciones más reconocidas de los clásicos Disney actuales, ganador de un Oscar a la mejor canción original y llegó a entrar en el top 10 del Billboard Hot 100.

La valiosa lección de un padre a su hijo disfrazados de Elsa de Frozen y cantando Libre Soy

En 2019, a poco del estreno de Frozen 2, trascendió un video de un niño y su padre vestidos como la princesa Elsa de la película Frozen, bailando la canción Libre Soy. "Es el mayor fan de Elsa", había asegurado el comediante noruego Orjan Buroe a CBS News. La fascinación de su hijo Dexter por la princesa, a la que considera "una superheroina", se debe a la fortaleza del personaje de Disney.

Buroe, como padre, dejó en claro que desea que Dexter se sienta libre a la hora de decidir quién quiere ser. "Es importante enseñar a los niños que pueden hacer cualquier cosa que se propongan, sin prejuicios. Así, sabrá quién quiere ser en la vida", subrayó en la entrevista con el medio estadounidense.