Netflix presentó el trailer de Pinocho, en la escalofriante versión de Guillermo del Toro

El adelanto que presentó Netflix muestra imágenes de Pinocho, así como también de Gepetto, quien será un leñador solitario en esta versión.

Guillermo del Toro salta a la animación stop-motion con su adaptación de Pinocho. El clásico cuento de Carlo Collodi vuelve a cobrar vida para Netflix, que lanzó un nuevo avance de la cinta, que codirige Mark Gustafson, y que confirma que esta versión estará más apegada al espíritu de la novela original, al tener un estilo de animación entre entrañable, gótico, tenebroso y grotesco. El filme se lanzará en el servicio en streaming en diciembre de este año.

"De mis múltiples andanzas por este mundo, tendría mucho que contar sobre padres imperfectos e hijos imperfectos y sobre la pérdida y el amor", comienza a narrar Pepito Grillo, que en la versión original al inglés cuenta con la voz de Ewan McGregor. "Quiero contarles una historia, es una historia que, tal vez, piensan que ya conocen, pero no es así: La historia del niño de madera", continúa relatando quien se convertirá en la voz de la conciencia de Pinocho.

El adelanto muestra imágenes de Pinocho, así como también de Gepetto, quien será un leñador solitario en esta versión. Se trata del primer proyecto de animación del reconocido cineasta mexicano, ganador del Oscar a la mejor dirección por The Shape of Water. La cinta se ambienta en la Italia fascista de los años 30, con Benito Mussolini consolidando su poder.

Cómo serán las otras 3 películas sobre Pinocho que llegarán próximamente

La reinterpretación del clásico de Collodi de Guillermo del Toro no es la única en estrenarse este año, pues son cuatro los largometrajes que tienen previsto lanzarse en cines o plataformas. El primero es el remake en imagen real de Disney que dirige Robert Zemeckis y que será una adaptación del clásico de animación de 1940 y que llegará a Disney+ el 8 de septiembre.

Las otras dos versiones son producciones rusas de animación: Pinocchio and the Water of Life, de Viktor Lakisov, y Pinocchio, de Vasili Rovenski. La versión de Lakisov está pendiente de estreno, mientras que la de Rovenski se pudo ver en varios mercados internacionales. Todas estas producciones son posteriores de la versión de Matteo Garrone, considerada una de las adaptaciones más fieles a la novela de Collodi y que en 2019 fue candidata a dos Premios Oscar. El Pinocho de Guillermo del Toro, en su doblaje al inglés, cuenta con las voces de Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Finn Wolfhard, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Cate Blanchett y John Turturro. Del Toro firma también el guion junto con Patrick McHale.