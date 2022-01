Netflix: Los Simpson predijeron No miren arriba, 25 años antes de su estreno

Los Simpson se adelantaron una vez más a la realidad y, en este caso, al reciente éxito de Netflix que narra los últimos días de la Tierra antes de que un meteorito la destruya.

Los Simpson se adelantaron a No miren arriba, 25 años antes.

Los Simpson se adelantaron una vez más a los hechos. Si bien Don´t Look Up (No miren arriba) se convirtió en el éxito más reciente de Netflix, la familia amarilla ya contó una historia sospechosamente parecida en El cometa Bart, un capítulo de la sexta temporada. ¿De qué trataba este episodio de culto con muchas referencias a la película de Adam McKay?

El cometa Bart se estrenó en 1995 y fue el episodio 14 de la sexta temporada de Los Simpson. La idea central es la misma: un profesor y su alumno descubren por casualidad que hay un cometa en el cielo que está a punto de impactar con la Tierra, intentan avisar a todo el mundo pero las autoridades y la gente le restan importancia y muestran desinterés absoluto.

Aunque el final es diferente y positivo, lo que comparten la serie y la película de Netflix es que el desastre es ocasionado por el descuido humano y la incapacidad de unir fuerzas ante la amenaza de extinción. No miren arriba da una visión más crítica a la ignorancia de la sociedad ante la información proporcionada por la ciencia, en cambio Los Simpson condensan en 20 minutos una historia en la que confluyen el miedo de la gente y la inoperancia de los políticos y los medios.

Una de las escenas del capítulo que mejor ilustra la parodia se da cuando se conoce que el meteorito sólo golpearía y destruiría Springfield, por lo que en algún momento, al fracasar el intento del primer cohete de destruir la roca, la política renuncia a ayudarles. Lo que lleva a Kent Brockman a decir en antena: "Lo he dicho antes y lo volveré a decir. La democracia no funciona". Y luego, como forma de desvarío final antes de morir, anuncia que toda la gente que conoce es gay.

Tres predicciones que acertaron Los Simpson en el 2021

El vuelo espacial de Richard Branson

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, en el 2014 la serie animada predijo el viaje que el multimillonario británico, Richard Branson, realizó este año a bordo de una nave de Virgin Galactic y que espera que marque el comienzo de una era de turismo espacial lucrativo.

El viaje de Ted Cruz

Recientemente se le atribuyó a Los Simpson la predicción del reciente viaje del senador de Texas Ted Cruz a México en plena crisis hace casi 30 años. En un episodio de 1993, titulado Marge In Chains, se representaba al alcalde de Springfield, Joe Quimby, transmitiendo una conferencia de prensa para alertar a los ciudadanos de una pandemia que azotaba la ciudad.

Tragedia del astromundo

En un pronóstico más sombrío, a Los Simpson se le atribuye el mérito de predecir la notoria tragedia de Astroworld en noviembre. La conexión salió a la luz después de la catástrofe del 5 de noviembre, durante la cual estalló una multitud en el festival Astroworld de Travis Scott en Texas, lo que provocó la muerte de diez personas.