Netflix lanzó el trailer oficial de Don´t Look Up, con Leonardo DiCaprio y Meryl Streep

La película que reúne a un increíble elenco de estrellas llegará a Netflix el 24 de diciembre, pero antes tendrá un paso previo por salas de cine seleccionadas.

Leonardo DiCaprio en las nuevas imágenes reveladas de Don´t Look Up.

Netflix lanzó el trailer oficial y más imágenes de Don´t Look Up (No miren arriba), película apocalíptica protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio que narra la historia de dos astrónomos mediocres en una gira mediática descomunal para avisar a la humanidad de la llegada de un cometa que va a destruir la Tierra.

"Kate Dibiasky (Lawrence), estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy (DiCaprio), hacen un descubrimiento asombroso: hay un cometa en órbita en el sistema solar. ¿El problema? Que lleva un rumbo de colisión directa con la Tierra. ¿El otro problema? Que a nadie le importa. Al parecer, advertir a la humanidad sobre un mataplanetas del tamaño del Everest resulta incómodo. Con la ayuda del doctor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate y Randall emprenden una gira mediática que los lleva desde el despacho de la indiferente presidenta Orlean (Meryl Streep) y su servil hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), a la emisión de The Daily Rip, un animado programa matinal presentado por Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry)", reza la sinopsis del filme.

Y cierra: "Solo quedan seis meses para el impacto del cometa, pero gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención de un público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde resulta sorprendentemente cómico. ¿Pero qué es lo que hay que hacer para que el mundo mire hacia arriba?". Don't Look Up, la nueva película de Adam McKay estará disponible en algunos cines selectos el 9 de diciembre y en Netflix a partir del 24 de diciembre.

Leonardo DiCaprio será Jim Jones, oscuro líder sectario de los '70, en su próxima película

Leonardo DiCaprio, el ganador del Oscar al mejor actor por El Renacido, dará vida a Jim Jones, líder de una secta en los 70 y responsable del suicidio colectivo de 918 personas, incluyendo 304 niños.

Según informó Deadline se confirmó que el intérprete de Érase una vez... en Hollywood protagonizará el filme, escrito por Scott Rosenberg (Con Air), en el que se narrará el origen de este infame culto llamado Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo en Indianápolis en 1955 y cómo poco a poco fue volviéndose más y más oscuro hasta su terrible desenlace en 1978.

La historia de Jones fue adaptada a la pantalla en varias ocasiones. La primera de ellas llegó solo un año después del fatídico suceso con el título Guayana, el crimen del siglo y Stuart Whitman de protagonista. En 1980 se estrenaría en televisión además La tragedia de Guyana con Powers Boothe como el líder de la secta. Más allá de esto, el conocido como el reverendo maldito ha aparecido en varias películas de terror como The Sacrament (2013), El Velo (2016) o The Jonestown Haunting (2020), llegando incluso a ser interpretado por Evan Peters en el séptimo episodio de la novena temporada de American Horror Story.