Netflix: la serie Luther vuelve en una película y ya hay trailer y fecha de estreno

Aunque la serie terminó en su quinta temporada, la plataforma de streaming Netflix anunció una película que traerá de regreso al detective encarnado por Idris Elba.

En 2010 se estrenó Luther, serie de la BBC en la que Idris Elba daba vida a un detective de homicidios, y duró cinco temporadas que fueron aclamadas por la crítica. Aunque el show llegó a su fin, Netflix continuará su historia en una película, Luther: Cae la noche, cuyo tráiler y fecha de estreno ya salieron a la luz.

"Comisario Schenk. Necesitamos saber dónde está", dice Odette (Cynthia Erivo) en el clip. "Sé que está en la cárcel", responde Martin Schenk (Dermot Crowley). "Pues resulta que no es así", asegura ella, mientras el tráiler muestra a Luther en un motín en prisión. El detective se verá envuelto en una investigación para acabar con un sádico asesino en serie encarnado por Andy Serkis. "Debo detenerlo. Sigo siendo policía", apunta. "Ya no. Y, si te niegas a dimitir, la Unidad Táctica te matará", advierte Odette. "John. Te miré a los ojos porque tenía curiosidad. Me preguntaba si me calarías. Porque es lo tuyo, ¿no? Eres el hombre que lo sabe todo sobre la gente como yo", dice el villano.

Además de los mencionados actores, completan el reparto Samuel Spring, Bluebell Farey, Shane Askam, Tony McCarth y Bianca Bardoe. Jamie Payne dirige el filme a partir de un guion de Neil Cross. "Luther ha hecho tanto para romper la ley con el fin de atrapar a los malos que terminó en la cárcel. Así que ahí es donde empezamos la historia. Está contemplando lo que va a hacer con su vida", contó Elba a Entertainment Weekly durante una entrevista para adelantar la cinta.

"La historia de alguna manera continúa: si ves la serie desde la primera temporada hasta la película, la historia es continua. Pero, debido a que la película está en una plataforma más grande, pensamos que era importante que, si alguien estaba viendo la película por primera vez, entendiera la historia. De modo que puedes ver la película y luego ver la serie. Era importante para todos nosotros que la audiencia pudiera encontrar una forma de entrar en la serie y en la tradición", declaró por su parte Payne. Luther: Cae la noche llegará a Netflix el 10 de marzo.

Se larga La fiesta del cine con entradas a 450 pesos en salas de todo el país

Más de 600 salas de todo el país participarán de la primera edición de "La fiesta del cine" que se desarrollará del 12 al 14 de febrero y que a lo largo de esos tres días permitirá ver películas con entradas promocionales a 450 pesos.

La iniciativa, generada en conjunto por los exhibidores, el Ministerio de Cultura de la Nación, organismos de las provincias y municipios y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se realiza para "agradecer el apoyo y fidelidad de los espectadores y para facilitar el acceso a aquellas personas que aún no han vuelto a ver las películas" luego de la pandemia. A partir del 7 de febrero, se podrán adquirir las entradas anticipadas en los sitios web y boleterías de cada uno de los cines participantes.

La lista de las películas estreno que se podrán ver a estos precios populares el 12, 13 y 14 de febrero son Avatar-El camino del agua, Gato con botas: el último deseo, M3gan, Mi vecino Totoro, Titanic, Quiero bailar con alguien, Tár, El aro 4, Llaman a la puerta, Rock Dog 3: Rockeando juntos y Alerta Extrema. También se proyectarán Babylon, Ponyo, Los espíritus de la isla, El nido, Las Fiestas, El método Tangalanga, Terrifier 2, y Los Fabelman.

Dentro de la denominada "Fiesta del Cine", se reestrenarán algunos éxitos de taquilla en Argentina del año pasado como Jurassic World: Dominion, Top Gun: Maverick, Minions y Lightyear.