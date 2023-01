Netflix: ¿es cierto que Edgar Allan Poe investigó asesinatos?

Netflix abrió el 2023 con el estreno de Los crímenes de la academia, un thriller ambientado en 1830 con Christian Bale, un detective que investiga una serie de asesinatos junto a un joven Edgar Allan Poe.

Netflix estrenó Los crímenes de la academia, thriller de misterio ambientado en 1830 y protagonizado por Christian Bale y Harry Melling, actor que saltó a la fama por encarnar a Dudley Dursley en la saga Harry Potter y que acá da vida al ilustre escritor Edgar Allan Poe. En la historia, el cuentista y poeta se ve envuelto en la investigación de una serie de asesinatos y eso despertó la curiosidad de los cinéfilos, que corrieron a verificar la veracidad de los hechos narrados en la película con los ocurridos en la realidad. Un repaso por lo cierto y lo ficticio en lo nuevo de la plataforma de streaming.

El detective Augustus Landor (Christian Bale), el protagonista del filme interpretado, trata de resolver una serie de crímenes perpetrados en West Point, la Academia Militar de Estados Unidos. Para ello contará con la ayuda de un joven cadete de la propia academia, un amante de la poesía y de los misterios más sórdidos: el mismísimo Edgar Allan Poe. Detrás de la producción de misterio, Los crímenes de la academia se basa directamente en la novela homónima de Louis Bayard, publicada en 2003.

¿Edgar Allan Poe resolvió asesinatos en la vida real?

En su novela, Bayard tomó datos reales de la vida de Poe para armar su historia pero no existen pruebas ni documentos que indiquen que participó en la investigación de casos policiales. Edgar Allan Poe sí fue a la Academia Militar de West Point después de perder a su madre y, al igual que la adaptación del personaje que interpreta Melling, el poeta no encajaba en el lugar, del que finalmente fue expulsado por negligencia y desobediencia tras tan solo seis meses. "Estaba muy claro que (sus) nociones románticas y poéticas no encajaban bien en la vida de West Point", afirmó Scott Cooper, director del filme en un comunicado de prensa.

"Los únicos registros que existen son los del juzgado marcial. El resto tenía que ser completado", reconoció el novelista en el evento de Netflix TUDUM, esclareciendo que Poe no estuvo involucrado en la resolución de asesinatos de la época. También, al igual que la historia en sí, todos los demás personajes, aparte de Poe, en Los crímenes de la academia son ficticios. Sin embargo, Bayard se inspiró en el trabajo de Poe para el personaje de Augustus Landor, una suerte de trasunto de Sherlock Holmes para el Doctor Watson de Poe.

De hecho, el nombre y apellido de Augustus Landor están basados en la obra del escritor al que homenajea. El nombre del detective proviene de los relatos Los crímenes de la calle Morgue y La carta robada, protagonizados por el investigador C Auguste Dupin. El apellido Landor, por otro lado, sale del libro El cottage de Landor.