Murió uno de los actores de El Exorcista: "Fue un caballero"

El intérprete de la película de terror de culto tenía 90 años al momento de su deceso. Sus colegas hicieron pública la dolorosa noticia.

Ron Faber, actor conocido por su interpretación de Chuck en la película El Exorcista, falleció a causa de un cáncer de pulmón, a la edad de 90 años. El doloroso anuncio lo hicieron sus amigos actores, quienes lo recordaron como "un gran artista".

El actor David Patrick Kelly hizo pública la noticia del deceso de su compañero a través de Facebook, un post en el que afirmó que Faber fue "un gran artista y caballero con una maravillosa voz y risa". Faber acababa de ganar un premio Obie por su interpretación en la obra de teatro del off de Broadway de 1972 Y pusieron esposas a las flores cuando el director William Friedkin lo fichó para el papel de Chuck en El Exorcista. En el filme, Chuck es el asistente de dirección de Crash Course, la película que se está rodando y que protagoniza Chris MacNeil (Ellen Burstyn).

Este pequeño papel no fue su única contribución en El Exorcista. Aunque la actriz Mercedes McCambridge puso la voz principal del demonio, Faber agregó algunos de los sonidos de la criatura. "Friedkin me dijo que había tres personas haciendo la voz del demonio para la película. Estaba decidido a que el diablo no sonara como una sola persona, quería que sonara como una legión de voces. Así que decidió que Mercedes McCambridge hiciera la parte principal de la voz del demonio, junto con otra persona y yo, pero nunca me dieron crédito por ello. Esa fue mi sorpresa cuando vi la película y Mercedes McCambridge se llevó el crédito en exclusiva, así que eso me molestó", confesó Faber en una entrevista con ComingSoon en 2016.

"Hubo cosas de esa grabación que estaba seguro de que se incluyeron en el corte final, y en su mayoría eran sonidos que hice yo: sonidos profundos, gemidos y sonidos guturales. La gente de diseño de sonido jugó con las voces, incluida la mía, las superpuso y así sucesivamente", agregó el actor.

Faber nació el 16 de febrero de 1933 en Milwaukee, Wisconsin, donde creció con una pasión por la música jazz. Tras ser aceptado en la Universidad de Marquette, Faber consiguió su primer trabajo en la industria del entretenimiento en un programa de radio para niños. Además de El Exorcista, su filmografía como actor incluye títulos como El árbol de Guernica, The Edge of Night, Soup for One o Navy Seals: Comando especial. Su último trabajo data de 2008, cuando apareció en un cortometraje titulado Back to Me.