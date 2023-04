MUBI estrenará Strange Way of Life, el nuevo corto de Pedro Almodóvar, en Latinoamérica

La plataforma de streaming tendrá el estreno exclusivo del esperado cortometraje de Pedro Almodóvar que se presentará en el Festival de Cannes.

El esperado cortometraje de Pedro Almodóvar Strange Way of Life tendrá estreno exclusivo en la plataforma de streaming MUBI tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes. Qué se podrá esperar del "western gay" del cineasta de ¡Atame!, Todo sobre mi madre y Madres paralelas.

Según informó Variety, MUBI adquirió todos los derechos para Italia y América Latina y cerró el contrato para tener el cortometraje de Almodóvar antes de su estreno mundial el próximo mes. Por otro lado, se supo que la productora Pathé va a estrenar el corto en Reino Unido.

La película se filmó en el desierto de Tabernas, en el sur de España, y está protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal (actual estrella de las series The Mandalorian y The Last of Us) como dos pistoleros que se reencuentran después de 25 años. Sobre la producción, el director manchego aseguró en el podcast de Dua Lipa que se trata de un “western queer, en el sentido de que son dos hombres y se aman”. Esta no es la primera vez que Almodóvar trabaja en un cortometraje y en una película de habla inglesa: su primera incursión fue The Human Voice, cinta protagonizada por Tilda Swinton en 2020.

Cuando le preguntaron a Almodóvar en torno al argumento de Strange Way of Life detalló lo siguiente: “Un hombre monta un caballo a través del desierto que lo separa de Bitter Creek. Viene a visitar al sheriff Jake. Veinticinco años antes, tanto el sheriff como Silva, el ranchero que cabalga para encontrarse con él, trabajaron juntos como sicarios. Silva lo visita con la excusa de reencontrarse con su amigo de juventud, y efectivamente celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que el motivo de su viaje no es rememorar su antigua amistad".

Tal y como detalló Variety, el corto tendrá también las actuaciones de los jóvenes Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc y Sara Salámo. La producción se rodará en el desierto de Tabernas en Almería, donde el italiano Sergio Leone construyó su set hace 50 años para filmar su trilogía de spaghetti westerns Por un puñado de dólares, Por unos dólares más y El bueno, el feo y el malo, junto a Clint Eastwood.