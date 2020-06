El primer Bruce Wayne de la franquicia de Warner Bros podría volver a calzarse el traje y la capucha. Hablamos de Michael Keaton, el elegido por Tim Burton para "Batman" (1989) y "Batman Returns" (1992), que estaría negociando su vuelta en la película "The Flash", que dirigirá el argentino Andy Muschietti.

Según el portal especializado The Wrap, Warner Bros y Keaton se encuentran en la fase de charla. De concretarse esta incorporación, se trataría del primer intento de la empresa de formar un multiverso DC Cómics, algo que Marvel maneja a la perfección. Este avance permitiría un mayor juego de personajes en las diferentes historias de superhéroes.

"The Flash", que estará protagonizada por Ezra Miller no tendrá ninguna conexión con "Batman v Superman" (2016) ni "Justice League" (2017) -títulos recientes que muestran al personaje- pero sí tendrá vínculo con las películas de Batman de Tim Burton, de ahí la idea de castear a Keaton como un murciélago avejentado y en el rol de consejero. El largometraje tampoco tendrá familiaridad con "The Batman", la película que prepara Matt Reeves sobre el protector de Ciudad Gótica.

Detrás de la silla del director se encuentra el argentino Andy Muschietti, que cosechó muy buenas críticas con su adaptación de "It" de Stephen King, en dos capítulos aterradores. Con dos éxitos en Warner Bros, los ejecutivos apuestan nuevamente por el joven talento para cargarse la historia del velocista más rápido del mundo.