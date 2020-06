Mel Gibson en el ojo de la tormenta: Winona Ryder estalló contra el actor

Mel Gibson no es una estrella muy querida en Hollywood ya que sus pares advierten conductas y comentarios polémicos que lo ponen en el centro de las discusiones. La nueva denunciante fue la actriz de "Stranger Things" Winona Ryder, que recordó haber compartido una fiesta con el actor y sus "chistes" antisemitas y homofóbicos.

"Estábamos en una fiesta llena de gente con uno de mis buenos amigos. Mel estaba fumando un cigarrillo mientras conversábamos, cuando de repente le dijo a mi amigo, quien es gay: 'Esperá, ¿entonces me voy a contagiar de sida?'. Después, la charla tocó algo relacionado a los judíos y él me preguntó: 'Vos no andás esquivando hornos, ¿verdad?'", afirmó Winona Ryder en una entrevista con el diario británico The Sunday, donde además habló de lo buen compañero que es el actor Kenau Reeves.

No se trata de la primera vez que la estrella de "Arma Mortal" es tildada por sus declaraciones odiantes. Tampoco es la primera vez que la actriz hace mención a ese recuerdo vergonozoso, pues en una entrevista con GQ en 2010 también lo contó y reveló sentirse ofendida porque profesa el judaísmo. Los representantes del actor salieron a negar la historia asegurando que es "100% falsa".

"Ella mintió al respecto hace más de una década, cuando habló con la prensa, y ahora está haciendo lo mismo ahora. Además, ella mintió sobre Mel intentando disculparse con ella en ese momento. (Gibson) se acercó a ella, hace muchos años, para confrontarla por sus mentiras, y ella se negó a hablar con él", agregaron.

Lo cierto es que en 2006, Mel Gibson protagonizó un escándalo similar cuando fue arrestado por conducir alcoholizado e insultó a uno de los oficiales con un comentario antisemita. "Los judíos son los responsables de todas las guerras del mundo", lanzó. Por este suceso lamentable, tuvo que dar marcha atrás y emitir un comunicado de disculpas públicas. "El odio, sea cual sea, va contra mi fe. Estoy tratando de comprender de dónde surgieron estas palabras odiosas que salieron durante este episodio de locura”, rezaba el documento.