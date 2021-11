Mel Gibson dirigirá Arma Mortal 5: los detalles de la vuelta de la legendaria saga

La primera cinta de Arma Mortal se estrenó en 1987, dando un impulso a las carreras de Mel Gibson y Danny Glover. De ahí en más, la saga se convirtió en un clásico de culto en el género acción.

Mel Gibson está en negociaciones para dirigir la quinta entrega de Arma Mortal, la legendaria saga de acción cuya primera entrega protagonizó junto a Danny Glover en 1987. El realizador de títulos como La pasión de cristo o Braveheart volverá a ponerse tras las cámaras para sustituir al fallecido Richard Donner.

Así lo reveló Variety, que apunta que la quinta película de la franquicia ha estado en desarrollo durante varios años, con Richard Wenk escribiendo el borrador más reciente del guion. Richard Donner, quien dirigió y produjo las cuatro películas anteriores de Arma Mortal, había estado trabajando en el desarrollo de la quinta entrega, pero murió el 5 de julio de 2021 a los 91 años dejando el trabajo inacabado. La esposa de Donner, Lauren Schuler Donner, producirá la película junto con Dan Lin a través de la compañía Rideback. Jonathan Eirich de Rideback y Derek Hoffman de The Donners 'Company serán los productores ejecutivos.

Durante un evento en Londres Gibson dejó caer que asumiría las funciones de director, cumpliendo los deseos del difunto Donner. "Estaba desarrollando el guion y lo hizo bastante bien. Y me dijo un día: 'Escucha chico, si me muero, tú lo harás'. Y yo contesté: 'Cállate'", contó Gibson a The Sun. "Falleció, pero me pidió que lo hiciera y, en ese momento, no dije nada. Se lo dijo a su esposa, al estudio y al productor. Así que dirigiré a quinta", agregó.

La primera cinta de Arma Mortal se estrenó en 1987, dando un impulso a las carreras de Gibson y el guionista Shane Black. Gibson interpretó al detective Martin Riggs, mientras que Danny Glover se metió en la piel de Roger Murtaugh. Los protagonistas participaron en las tres películas posteriores, lanzadas en 1989, 1992 y 1998. Las cuatro cintas estrenadas hasta ahora de la franquicia recaudaron 952 millones de dólares en todo el mundo y dieron pie a una serie de televisión de Fox que duró tres temporadas.

El recuerdo de Danny Glover y Mel Gibson a Richard Donner

Al momento del fallecimiento del reconocido cineasta, las estrellas de su película emblema lo recordaron con amor y agradecimiento. Mel Gibson, quien se convirtió en una estrella mundial gracias a Arma Mortal, declaró a Deadline que Donner era su "amigo y mentor", y describió al cineasta como "magnánimo de corazón y alma, lo que ofrecía generosamente a todos los que lo conocían". "Lo echaré mucho de menos, con todo su ingenio y sabiduría", afirmó.

"Trabajar con Dick Donner, Mel Gibson y el equipo de Arma letal fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera. Siempre le estaré agradecido a Dick de que se preocupara genuinamente por mí, mi vida y mi familia. Éramos amigos y nos queríamos mucho, más allá de colaborar en la pantalla y el éxito que nos trajo la franquicia Arma Mortal. Le echaré mucho de menos", añadió Danny Glover en un comunicado recogido por Deadline.