Más respeto que soy tu madre: un blog que inició como un chiste y se convirtió en un hito que llega al cine

En diálogo con El Destape, el actor Diego Peretti y el escritor Hernán Casciari repasaron las claves y perlitas detrás del blog que salta al cine en una película de Marcos Carnevale.

La película Más respeto que soy tu madre es una súper producción grotesca, que tiene todos los atributos para ser un tanque nacional (un elenco de figuras populares, una distribución en salas de todo el país y una buena idea original, en este caso parte de la mente de Hernán Casciari) y deviene en un mejunje deformado y lleno de estereotipos y chistes sin gracia en la visión de un director, Marcos Carnevale, que parece muy concentrado en seguir subestimando al público con una seguidilla de filmes mediocres (con la excepción de Elsa y Fred, un maravilloso acto de lucidez de su parte). En este marco de festejo por el nuevo estreno nacional, El Destape dialogó con Hernán Casciari y Diego Peretti sobre el blog que se convirtió en un fenómeno de la cultura argentina y ahora salta a la pantalla grande.

El blog que comenzó como una joda y se convirtió en un hit

- ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir un blog?

Hernán Casciari: Los blogs recién nacían y me metí para ver que eran, creyendo que se trataba de una especie de mail donde escribías un texto y -mediante un enlace- lo compartías con las personas que vos querías. Una pelotudez lo que pensaba. Más respeto que soy tu madre empezó como un chiste para mercedinos (oriundos de Mercedes, Provincia de Buenos Aires), pero no tenía idea de que ese link se indexaba a Blogger.com y más gente podía leerlo. Cuando empecé a recibir comentarios de Honduras junté valor y empecé a estirarlo, y empezó a crecer conforme se sumó más público. Lo terminé en el capítulo 200, siete meses después de iniciarlo, con 100 mil internautas esperando para leerlo. En esa época de Internet, conseguir eso era una locura.

Fueron 200 capítulos de una señora que contaba el día a día de su familia sin que hubiera un autor detrás. La gente entraba creyendo que había una vieja que se metía a Internet para contar el día a día de su familia. Más o menos a la mitad de la historia el surrealismo empezó a imperar y eso dio indicios de que Mirta (la ama de casa protagonista del blog) no existía, aunque tampoco se sabía quién estaba detrás. Recién en el capítulo 200, cuando el blog terminó, Mirta dice: 'Dejo de escribir porque tuve un nietito, vayan a leer a un vecino mercedino' y hace el link al blog Orsai, que nació ese día.

- ¿Y cuál fue la reacción de los lectores ante el engaño?

Fue espantosa. la gente me odió porque de verás creían en Mirta, sentían que era un personaje real. Recuerdo que escribí como Hernán Casciari, se llamó El nuevo folletín y las tecnologías y decía 'hice un experimento literario de 8 meses, haciéndome pasar por una ama de casa'. Inmediatamente, todos los lectores de Mirta me empezaron a putear. Era el principio de Internet, todo muy ingenuo.

Un Peretti 'a la italiana'

- Tu personaje tiene acento italiano, ¿tuviste que practicar mucho?

Estuve todo un año trabajando el acento. Tengo una novia, que es italiana y profesora de idiomas, que me ayudó muchísimo. La decisión de interpretarlo fue tomada en triunvirato (Casciari, ella y él). Lo que me gusta del personaje es que se resiste como puede a sus deseos incumplidos por contexto o mandato, y los sigue manteniendo activos: su amor por la música existe y su cariño a la genética familiar también. Eso puede verse traducido en como mantiene el dialéctico lo más puro que puede. Esa última característica del personaje la palpé de mi familia: mi madre se vino a Argentina porque su familia era republicana y no volvió nunca más a pisar sus raíces, pero su manera de resistir fue manteniendo el acento madrileño durante 40 años.

Más respeto que soy tu madre. Nuestra opinión: Regular.

Dirección: Marcos Carnevale.

Elenco: Florencia Peña, Diego Peretti, Guillermo Arengo, Ángela Torres, Agustin Battioni, Bruno Giganti.

Estreno en salas de cine el jueves 8 de septiembre.