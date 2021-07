Más respeto que soy tu madre llega al cine sin Gasalla pero con elenco confirmado

El blog de Hernán Casciari que se adaptó para teatro y protagonizó Antonio Gasalla llega al cine pero el actor no será el protagonista. ¿Quiénes estarán en el reparto?

Más respeto que soy tu madre, blog de Hernán Casciari que se adaptó para teatro y protagonizó Antonio Gasalla, llega al cine pero el actor no será el protagonista. Los protagonistas que liderarán la película serán Florencia Peña en el rol de Mirta y Diego Peretti como Zacarías Bertotti, personaje que hizo en teatro Enrique Liporace.

La historia que popularizó Gasalla cuenta la vida de una familia argentina: una ama de casa que debe lidiar con su esposo, su suegro drogadicto y sus tres hijos adolescentes. Mirta Bertotti, la narradora, un ama de casa argentina de cincuenta años, se le cae el mundo encima cuando la crisis económica de 2001 desbarranca a su familia, desde la clase media a la pobreza absoluta.

Un marido desocupado, dos hijos adolescentes con problemas, un suegro drogadicto y la llegada de la menopausia hacen que su vida se convierta en un infierno. La protagonista necesitará un humor a prueba de balas para convertir cada desgracia familiar en una lección de vida.

Lo cierto es que Marcos Carnevale dirigirá la versión cinematográfica de la pieza teatral pero Antonio Gasalla no estará como protagonista. Según relataron en Intrusos (América TV) Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los protagonistas serán Florencia Peña en el rol de Mirta y Diego Peretti como Zacarías Bertotti, personaje que hizo en teatro Enrique Liporace.

Meses atrás, Gasalla confesó que violaba la cuarentena obligatoria en un mano a mano radial con la periodista de Espectáculos Catalina Dlugi, en el ciclo radial "Agarrate Catalina" (La Once Diez) y, fiel a su estilo polémico, sostuvo: "y bueno, si tenes la edad que yo tengo y te encierran para que te sientas una mierda, qué querés que te diga”. Por otro lado, afirmó sentirse muy bien de salud y mostró sus ganas de seguir trabajando una vez que termine la pandemia.

"Yo no me siento mal. Estoy encerrado en mi casa no por enfermedad sino por una cosa de política, me siento bárbaro pero a los que tenemos cierta edad nos encierran en casa, así que yo me visto y salgo. Lo que yo quiero hacer es con alguien en el escenario, con alguien inteligente, talentoso, que se yo, hacer una cosa de tres. Nosotros hablamos de cosas que no sabemos cómo van a volver", sentenció Gasalla en torno a los teatros que, al momento de sus declaraciones, estaban cerrados por la magnitud de contagios en el país.