MARVEL anunció las fechas de estreno de todas sus próximas películas.

No es una novedad que el 2020 fue un año muy difícil para la industria audiovisual y las grandes compañías no se vieron exentas. Por eso, el reciente anuncio de MARVEL sobre los próximos estrenos revolucionó a sus fanáticos y a los amantes del universo de superhéroes.

"El mundo puede cambiar y evolucionar. Pero lo único que nunca cambiará es que todos somos parte de una gran familia", es el lema que engloba a las historias que surgieron tras Avengers: Endgame, entre las que se destaca Black Widow, en julio de este año, con Scarlett Johansson como protagonista. En septiembre llegará a los cines Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y noviembre, una de las películas que más expectativas genera: Eternals, con un elenco encabezado por Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee, Gemma Chan, Barry Keoghan y Kit Harington.

Además, la dirección de la esperada Eternals estará a cargo de Chloé Zhao, la cineasta china que acaba de ganar un Oscar a la Mejor Película y Mejor Dirección por Nomadland. Y la saga de el Hombre Araña tendrá una nueva entrega en diciembre con Spiderman: No Way Home, con Tom Holland y Zendaya.

En 2022 llegará a la pantalla grande Doctor Strange en el multiverso de la locura, Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever, que contará con un nuevo protagonista tras la muerte de Chadwick Boseman, víctima de un cáncer de colon. Y el último lanzamiento del año será The Marvels, en noviembre. La primera apuesta para 2023 será Ant-Man and the Wasp: Quantumania, en febrero y en mayo llegará Guardianes de la galaxia. Vol. 3.

Fecha por fecha: el calendario de películas de MARVEL anunciadas hasta el 2023

Black Widow: 9 julio de 2021

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos: 3 septiembre de 2021

Eternals: 5 noviembre de 2021

Spider-Man: No Way Home: 22 de diciembre de 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 25 de marzo de 2022

Thor: Love and Thunder: 6 de mayo de 2022

Black Panther: Wakanda Forever: 8 de julio de 2022

The Marvels: 11 noviembre de 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 17 febrero de 2023

Guardianes de la Galaxia 3: 5 mayo de 2023

Fantastic Four: fecha por anunciar

Orgullo LGBTIQ+ en MARVEL: un Capitán América homosexual protagonizará un nuevo comic

Las personas LGBTIQ+ festejan la decisión histórica de la mítica firma de cómics MARVEL que presentó a su primer Capitán América abiertamente homosexual. El personaje, de acuerdo a lo que explicaron sus creadores, está inspirado en activistas y líderes que pelearon por los derechos y las conquistas sociales de las minorías queer.

El nuevo arco de historietas se llamará The United States of Captain America, fue creada por Christopher Cantwell y Dale Eaglesham y saldrá a la venta el 2 de junio. De acuerdo a lo que informó MARVEL, la trama del primer fascículo introduce a Aaron Fischer, un adolescente que “representa a los oprimidos y olvidados” y se viste como el líder de Avengers.

Los creadores del número 1 de la nueva serie aseguraron que el personaje está inspirado “en los héroes de la comunidad queer: activistas, líderes y personas comunes que luchan por una vida mejor”. “Esperamos que su debut resuene y ayude a inspirar a la próxima generación de héroes”, replicaron.

“Estoy feliz de presentar a una persona abiertamente gay que admira al Capitán América y lucha contra el mal para ayudar a aquellos que son casi invisibles para la sociedad. Mientras lo dibujaba, pensé en Aaron como alguien que ayuda a quienes caminan solos por la calle con los problemas que enfrentan todos los días. ¡Espero que a la gente le guste el resultado final!", aseveró la dibujante Janeth Bazaldua, quien diseñó al personaje. Cabe resaltar que la nueva saga tendrá como eje una conjunción de todos los que asumieron la identidad del líder de los Avengers: Steve Rogers, el original, como Bucky Barnes, Sam Wilson y John Walker, al que se suma el debutante Fischer.