Marvel le dice adiós a una actriz de Guardianes de la galaxia

En la semana del estreno del fin de la trilogía de Guardianes de la galaxia, una de las actrices de la película decidió dar un paso al costado del Universo Cinematográfico Marvel.

Guardianes de la galaxia vol. 3 será la última película de la saga dirigida por James Gunn y aprovechando el desenlace de la trilogía, parece que la actriz Zoe Saldana también decidió decir adiós definitivamente a su personaje en el universo Marvel, Gamora.

En una entrevista con Total Film le preguntaron a Saldana por su futuro dentro del Universo Cinematográfico Marvel y la actriz señaló: "Creo que llegó el momento de que lo deje y de que la próxima generación dé un paso al frente". Sin embargo, la artista quiere que Gamora siga participando en el UCM, pero interpretada por otra actriz.

"Lo único que no me gustaría es que Gamora se fuera. Ella fue un personaje que generó un impacto en los fans y especialmente en las fans jóvenes", detalló. "Me encantaría que Marvel encontrara una manera de fichar a la próxima generación de actores que puedan encarnar a estos personajes, y darles esta inmortalidad a la que los fans siguen volviendo ¿Pero yo, específicamente? Quiero decir, firmé para uno y estuve 10 años, Por suerte, claro. No tengo ninguna queja. Y ahora paso página", esgrimió.

Saldana no es la primera actriz de la saga Guardianes de la galaxia que habla de su salida del UCM. Dave Bautista, encargado de dar vida a Drax, también planea abandonar su rol. "Creo que la gente está enamorada de los personajes tal como son y simplemente quiero terminar este viaje ¿Pero sabes lo que realmente deseo? Realmente espero que en el futuro hagan como un reboot de Drax, y creo que Drax el Destructor podría tener su película independiente. Creo que podría ser algo nuevo y diferente. Drax tiene una gran historia, y creo que tendría que pasar el tiempo y la gente tendría que estar dispuesta a aceptar una nueva historia, un nuevo personaje, un nuevo Drax el Destructor", explicó a Slash Film.

Además de los mencionados actores, Chris Pratt, Elizabeth Debicki, Pom Klementieff, Will Poulter, Karen Gillan, Sylvester Stallone y Sean Gunn, entre otros, completan el elenco de Guardianes de la galaxia vol. 3. La cinta llegará a los cines el 4 de mayo.