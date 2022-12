Marvel definió el futuro de Spider-Man en el esperado debut de la Fase 5

El 2023 se vendrá con fuertes cambios en Marvel tras el inicio de la Fase 5. En este contexto de mucha expectativa, se reveló que sucederá con el futuro de Spider-Man.

Miles Morales está en aprietos en el tráiler de Spider-Man: Across The Spider-Verse.

El 2023 promete ser un gran año para Marvel con el inicio de la Fase 5, evento que alterará la cronología del multiverso super heroico, introducirá nuevos personajes y continuará las historias de otros clásicos del estudio como Spider-Man. Precisamente, porque se vendrá Spider-Man: Across The Spider-Verse, la esperada secuela de Spider-Man: Into The Spider-Verse (película que ganó el Oscar a la mejor película de animación en 2018) con Miles Morales como el arácnido.

Un adelanto de más de dos minutos de duración con un tono muy emotivo y que, en gran parte, está protagonizado por Rio, la madre de Miles Morales, que expresa sus preocupaciones ante los grandes retos que tendrá que afrontar el joven héroe. "Es difícil ver que mi hombrecito ya no siempre es mi pequeñín. Durante años cuidé de ese pequeñín, haciendo que se sintiera querido, que se sintiera en casa allá donde quisiera estar. Pero él quiere salir al mundo y hacer grandes cosas. Y lo que más me preocupa es que ellos no cuidaran de ti como nosotros", dice la madre de Miles en una conversación con su hijo que saltará de nuevo al Multiverso para verse las caras con otras versiones alternativas de sí mismo... y algunos de ellos serán enemigos muy peligrosos.

"Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn al completo es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spidermans encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere", reza la sinopsis oficial de la película dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson. En Argentina la fecha de estreno está prevista para el 1 de junio de 2023 y está confirmado que la película se dividirá en dos partes.

Crisis en Marvel por la filtración de la trama y la fecha de estreno de Spider-Man 4

Un año después del estreno de Spider-Man: No Way Home, tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland que se convirtió en un éxito de taquilla para Marvel, se filtraron los primeros detalles sobre Spider-Man 4, incluida la trama y una posible fecha de estreno. Los detalles de la producción en la que Sony y la Casa de las Ideas llevan trabajando desde hace meses.

Según informó Cosmic Circus, que cita una fuente anónima cercana al proyecto, la película llegará a las salas concretamente el 12 de julio de 2024, solo dos semanas antes del estreno de Thunderbolts (26 de julio de 2024), una cinta de Marvel Studios. Esto situaría a Spider-Man 4 cerca del final de la Fase 5 y obligaría a Marvel a reajustar su calendario de estrenos para encajar el filme de Holland, ya que, en virtud del acuerdo entre ambos estudios, es Sony quien tiene la última palabra sobre cuando llegarán las películas del Hombre Araña a los cines.

La publicación del blog Cosmic Circus añade que la nueva película de Spider-Man será una historia "a pie de calle", lo que augura que Peter Parker se mantendrá alejado de tramas multiversales y villanos alienígenas o llegados de realidades alternativas, al menos hasta la llegada de Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars en 2025 y 2026 respectivamente.