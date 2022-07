Marvel define quién seguirá el legado de Hugh Jackman como Wolverine

El Universo Cinematográfico Marvel se renueva y todo parece indicar que los ejecutivos ya tienen elegido al sucesor de Hugh Jackman para tomar el personaje de Wolverine, miembro del grupo de súper héroes X-Men.

El nuevo Wolverine está muy cerca de tener rostro. El actor británico Taron Egerton (32) se reunió con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, para negociar sobre su posible incorporación al UCM en la piel de Logan. Así lo confirmó el propio protagonista de Rocketman y la saga Kingsman que está a un paso de suceder a Hugh Jackman en el papel del icónico mutante de las garras de adamantium.

En una entrevista con The New York Times, Egerton reveló haberse citado con, ni más ni menos, que el presidente de Marvel Studios para discutir sobre el casting de una de sus nuevas películas. El intérprete además dio a entender que podría tratarse del mismísimo Wolverine. "No creo que esté mal decir eso. Estaría emocionado pero también aprensivo, porque Hugh está tan asociado con el personaje que me pregunto si sería muy difícil para otra persona hacerlo. Pero si afortunadamente se da el caso, me darán una oportunidad", expresó el actor sobre los rumores que apuntan a un fichaje.

Esta idea no parece demasiado descabellada sabiendo que la secuela de Doctor Strange desbloqueó el multiverso y cambió de rostro a Reed Richards/Mr. Fantástico. Además, la tercera parte de Deadpool podría ser otra oportunidad para que un nuevo Wolverine hiciera una flamante aparición. Dar vida al popular mutante desde el año 2000 al 2017 catapultó a Hugh Jackman a la fama. Después de interpretar a Wolverine durante casi dos décadas, que arrancaron en 2000 con la primera película de X-Men dirigida por Byan Singer, el actor colgó las garras tras Logan, la tecera película del personaje en solitario que fue nominada al Oscar de mejor guión adaptado en 2018.

Curiosamente, Taron Egerton también se dio a conocer gracias a la adaptación de un cómic a la gran pantalla, Kingsman: Servicio secreto, cuyo éxito le valió una secuela y una precuela (también dirigidas por Matthew Vaughn) que expandieron el universo de los personajes. La cartera de producciones futuras en las que estará involucrado el actor que interpretó a Elton John incluyen la serie limitada Black Bird (Apple TV), con fecha de estreno el 8 de julio de 2022, y la película Tetris, en posproducción y con un lanzamiento previsto para el 2022.