Martin Scorsese se hartó de los que critican la duración de su nueva película: "Respeto"

El cineasta Martin Scorsese disparó contra quienes critican la duración de Killers of the Flower Moon y remarcó su postura que reivindica ir al cine.

Martin Scorsese, uno de los directores más aclamados de la historia del cine, está a punto de estrenar su nueva película, Killers of the Flower Moon. El filme, como ya ocurrió en otros de sus trabajos anteriores, tendrá una duración muy extensa, lo que le valió críticas por parte de algunos impacientes espectadores. Sin embargo, el cineasta defendió su proyecto con una tajante opinión.

Killers of the Flower Moon tiene un metraje total de 206 minutos, es decir, 3 horas y 26 minutos. Es mucho más que la duración habitual de una película, pero Scorsese asegura que es necesario en su cinta. En una entrevista concedida al Hindustan Times, el director expresó su opinión al respecto. "La gente dice que dura tres horas, pero vamos, puedes sentarte frente a la televisión y ver algo durante cinco horas", comparó Scorsese, que no entiende los ataques hacia su película. "Además, hay mucha gente que va al teatro durante tres horas y media. Hay actores reales en el escenario, no puedes levantarte y caminar. Le das ese respeto, así que hay que darle ese respeto al cine" sentenció.

A su vez el director también señaló que Killers of the Flower Moon debe ser vista en una sala de cine, a pesar de estar producida por Apple TV y de que llegará también a la plataforma de streaming. "En el caso de Killers of the Flower Moon, debería verse en la pantalla grande", sugirió. "¿Tenemos la intención de hacer un blockbuster? No, estamos haciendo una película que debería verse en la pantalla grande. ¿Otras películas que hice? Tal vez no. A veces, también es la fuerza de la película, si se reproduce bien en una pantalla más pequeña, eso es interesante", reflexionó el director de Taxi Driver y Toro Salvaje.

"Killers of the Flower Moon podría funcionar en una pantalla pequeña, pero para sumergirte de verdad, debes desinhibirte del tiempo", insistió Scorsese. La película, protagonizada por Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone se estrena en cines el 19 de octubre.

Cuál es la trama de la nueva película de Martin Scorsese

Inspirada en una truculenta historia real, y con un guión de Scorsese y Enc Roth basado en el aclamado bestseller de David Grann, Killers of the Flower Moon está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y narra los asesinatos en serie de varios miembros de la nación indígena Osage, rica en petróleo: una serie de crímenes brutales que llegaron a ser conocidos como el reinado del terror.