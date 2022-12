Margot Robbie es Barbie en el primer trailer de la película sobre la icónica muñeca

Luego de revelar las primeras imágenes de Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken, se liberó el primer teaser oficial de la película sobre la icónica muñeca.

Meses después de que se lanzaran las primeras imágenes de Margot Robbie y Ryan Gosling en la película de Barbie, ya salió a la luz el primer teaser. Greta Gerwig dirige la singular cinta, cuyo adelanto rinde homenaje a Stanley Kubrick.

En el clip aparecen varias niñas jugando. "Desde los albores del tiempo, desde que ha habido niñas, ha habido muñecas. Pero las muñecas siempre habían sido bebés, hasta que...", se escucha en el tráiler, mientras suena la banda sonora de 2001: odisea del espacio y, en lugar de un montaña rocosa como la de la película de Kubrick, aparece Robbie. La referencia al filme de Kubrick no queda ahí, porque el teaser también recrea la secuencia en la que un mono lanza un hueso al aire, pero en esta ocasión se ve a una niña lanzando una muñeca en forma de bebé. Además, el teaser también incluye un vistazo a Ryan Gosling como Ken.

La película sigue a Barbie y Ken mientras están atrapados en el mundo real, donde la muñeca protagonista descubre los desafíos de ser una mujer real. "En la película Ken no tiene dinero ni coche ni trabajo ni casa. Está lidiando con algunas cosas", adelantó Gosling en una entrevista con Entertainment Tonight. Inicialmente, en 2015 se anunció que la película en imagen real de Barbie, iba a estar protagonizada por Amy Schumer. Aunque debido a los problemas de agenda de la actriz y humorista, finalmente se bajó del proyecto, recalando en Anne Hathaway, quien también decidió desligarse del filme y que, definitivamente, cayó en las manos de Robbie.

Will Ferrell, Emma Mackey, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, Simu Liu, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Hari Nef, Alexandra Shipp y Jamie Demetriou completan el reparto. Gerwig y Noah Baumbach escribieron el guion del largometraje, que llegará a los cines el 20 de julio de 2023.

Qué dijo Margot Robbie sobre la película de Barbie

Robbie declaró que "interpretar a Barbie impulsa la confianza, la curiosidad y la comunicación a través del viaje de los niños hacia el autodescubrimiento". "A lo largo de los casi 60 años de la marca, Barbie ha permitido a los niños poder imaginar ser desde princesas hasta presidentes. Me siento muy honrada de asumir este papel", declaró la actriz, que también se mostró orgullosa de "producir una película" que considera que "tendrá un impacto tremendamente positivo en los niños y el público de todo el mundo".

Por lo pronto, quienes deseen conocer más sobre la historia de las muñecas Barbie pueden hacerlo gracias a la serie The Toys That Made Us (Los juguetes que nos formaron), de Netflix. La primera temporada dedica un capítulo a contar la historia de la indestructible empresa que hace muñecas.