Los dinosaurios coparon la orquesta: proyectarán Jurassic Park con orquesta en vivo en el Luna Park

La icónica aventura de Michael Crichton que saltó a la pantalla grande de la mano de Steven Spielberg tendrá un concierto con orquesta dirigida por el respetado Damián Mahler.

Jurassic Park en concierto, espectáculo musical que contará con la proyección de la recordada película de Steven Spielberg mientras la banda sonora es interpretada en vivo por una orquesta de 75 músicos bajo la dirección de Damián Mahler, tendrá lugar el domingo 4 de junio a las 19.30 en el porteño Estadio Luna Park.

La partitura original de John Williams será interpretada en vivo en formato sinfónico mientras se ve el clásico de Universal Pictures de 1993 ganador de tres premios de la Academia de Hollywood. Aquella película, basada en el libro homónimo de Michael Crichton, marcó un punto de inflexión para el cine de ciencia ficción y aventuras, y dio inicio a una franquicia fílmica con miles de millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

Parte fundamental que justifica que la cinta se haya vuelto atemporal es sin duda la música que compuso John Williams, con un leitmotiv que se escucha en las primeras escenas de la cinta en Theme from Jurassic Park y une toda la banda sonora. E incluso más allá, pues también da indudable identidad a las películas subsiguientes. Jurassic Park en concierto, cuyas entradas pueden ya adquirirse en la web del estadio Luna Park (https://www.lunapark.com.ar/) da continuidad a la propuesta luego de la experiencia de E.T.: The Extraterrestrial: In Concert, que tuvo en el mismo escenario y con la gradería repleta.

La experiencia de los shows sinfónicos con bandas de sonido de películas se volvió tendencia en los últimos años, tanto a nivel internacional como en el local. Tal es el caso de las bandas sonoras de la saga de El Padrino, Forrest Gump, Los intocables y Top Gun: Reto a la gloria, que formarán parte también de un espectáculo con orquesta en vivo y bajo la dirección de Ángel Mahler, padre de Damián, con el que los estudios Paramount celebrarán lo más emblemático de su catálogo cinematográfico, y que se llevará a cabo este sábado en el mismo estadio.

Un tremendo error en Jurassic Park sale a la luz 29 años después

Hace tan solo dos años una fan señaló un garrafal error que ahora volvió a los titulares. La falla en cuestión, del que hasta entonces nadie parecía haberse percatado, tiene lugar en una de las escenas más emblemáticas de la película de Steven Spielberg, cuando un velociraptor abre la puerta de la cocina. Pero, antes de que la criatura se adentre en su interior, se queda en el marco de la puerta mientras una mano, que parece pertenecer a un operador de cámara, lo toma de la cola. Lo curioso, sin embargo, es que ahora, gracias a la magia de Internet, haya vuelto a hacerse viral.

Y es que, una fan, que bajo el nombre de usuario Unicorn-Sharman alegó haber visto la cinta hasta en 11 ocasiones, publicó el video en el que se daba cuenta del inédito fallo en un foro de Reddit llamado MovieDetails hace dos años. A sabiendas de que el espectacular realismo de los dinosaurios de Jurassic Park se alcanzó combinando unos por aquel entonces punteros efectos especiales con el diseño de muñecos con piezas mecánicas capaces de articular pequeños movimientos, no sorprende que lo que la mano buscara fuera darle un poco de impulso a la robótica criatura o colocarla en el lugar adecuado para continuar la escena.