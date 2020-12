Naomi Ackie encarnará a la legendaria cantante Whitney Hosuton.

La actriz británica Naomi Ackie, conocida por interpretar a Jannah en "Star Wars: el ascenso de Skywalker", encarnará a Whitney Houston en el filme sobre la vida de la cantante que verá la luz en 2022, informó hoy la realizadora de la cinta, Stella Meghie, en un comunicado difundido por medios de comunicación estadounidenses.

"Naomi Ackie nos impresionó en cada etapa del proceso (de casting). Me conmovió su capacidad para representar la presencia escénica de un ícono global y llevar al mismo tiempo humanidad a su vida íntima", dijo la directora del filme, que se titulará "I Wanna Dance with Somebody".

La película es llevada adelante por el productor musical Clive Davis junto a The Whitney Houston State -el fondo que gestiona la herencia de la artista fallecida en 2012- y la compañía Primary Wave.

El guion correrá a cargo de Anthony McCarten, autor de libretos como los de “Las horas más oscuras”, “Bohemian Rhapsody” y “La teoría del todo”, en las que sus protagonistas -Gary Oldman, Rami Malek y Eddie Redmayne- ganaron sus respectivos Oscar como mejores actores.

“Somos increíblemente afortunados por contar con el apoyo y el aporte de muchas de las personas que conocieron de cerca a Whitney -comentó el guionista en mayo-. Estoy trabajando con todas ellas para contar de forma auténtica su extraordinaria historia”.

McCarten, que acaba de terminar el guion de otro filme sobre los Bee Gees y ha escrito un musical de Broadway sobre Neil Diamond, viene de otro éxito como “Los dos papas”, que consiguió sendas nominaciones para Jonathan Pryce y Anthony Hopkins.

Los productores del proyecto afirman que se usarán numerosas canciones de la diva y consideran que su visión de la historia será “una celebración feliz, emotiva y desgarradora de la vida y la carrera de la mejor vocalista de pop y R&B de la historia”.