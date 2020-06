La sorpresiva nueva apuesta de Kevin Bacon

Hace tiempo que no se veía en una gran superproducción a Kevin Bacon, actor querido y reconocido por la industria y la cultura pop. Ahora, fue seducido por la aclamada productora de cine de terror "Blumhouse" y estrenará "You Should Have Left" el próximo 19 de junio, directamente vía on demand. Se trataría de una de las grandes apuestas de estrenos en medio de la pandemia de COVID-19.

Basada en la novela del mismo título escrita por Daniel Kehlmann, en el largometraje veremos a un padre luchando de forma desesperada por salvar a su familia de una casa que se niega a dejarlos ir. Theo Conroy (Bacon) es un exitoso hombre de mediana edad cuyo matrimonio con una actriz mucho más joven, Susanna (Amanda Seyfried) está en un mal momento. En un esfuerzo por salvar su relación, Theo y Susanna reservan unas vacaciones en una impresionante y remota casa moderna en el campo para ellos y su hija de seis años, Ella (Avery Essex). Lo que en un principio parece un retiro perfecto se convierte en una pesadilla.

La productora "Blumhouse" se ganó una buena reputación entre los amantes del género y sus cintas recaudan paladas de dinero. Algunos éxitos de la firma como la saga "Insidious" o la reciente "The Invisible Man" fueron adoptadas como referentas contemporáneas de un género algo oxidado y con pocas sorpresas por año.

El trailer de "You Should Have Left" salió a la luz ayer por la noche y promete altas dosis de sustos en casas embrujadas. Por el momento, no se ultimaron detalles de como será el sistema de alquiler de la cinta.