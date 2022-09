La razón por la que Argentina, 1985 no se estrenará en los grandes complejos de cines

La película de Santiago Mitre que llegará el próximo 29 de septiembre no contará con el respaldo de las grandes cadenas de cines. Las razones de la decisión que golpea a la película de Amazon Prime Video.

La razón por la que Argentina, 1985 no llegará a los grandes complejos de cines.

La razón por la que Argentina, 1985 no llegará a los grandes complejos de cines.

Argentina, 1985, de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas militares no contará con el respaldo de los grandes complejos de cines por un fuerte cruce con la plataforma de streaming Amazon Prime, razón por la que no proyectarán la película. Las razones de la decisión que perjudica la exhibición del filme con fecha de estreno para el próximo 29 de septiembre.

Según informó el sitio cinesargentinos las cadenas de salas de cine Cinépolis, Showcase, Cinemark y Hoyts (las más grandes en Argentina) no proyectarán la película con Ricardo Darín y Peter Lanzani por diferencias con el poco tiempo que Amazon Prime les da antes de estrenarla en su plataforma. Los empresarios consideran que la limitación de la plataforma -no tenerla en cartel más de tres semanas- atenta contra la exhibición cuando se trata de un filme con muchísimo potencial de crecimiento.

Esta decisión se da en el marco del increíble fenómeno que se está produciendo 30 noches con mi ex, película dirigida y protagonizada por Adrián Suar que sigue estando primera en la taquilla a un mes de su estreno. Que Argentina, 1985 no pueda aspirar al mismo camino, es algo que los grandes complejos no parecen estar dispuestos a negociar.

Qué cines proyectarán Argentina, 1985

Salas de cine independientes y el Lorca, Atlas, Cinemacenter y Multiplex, entre otros complejos, sí estarán proyectado la película que promete convertirse en un tema de debate nacional. Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.