La picante chicana de Chris Evans a Paul Rudd que enloqueció a los fans de "Avengers"

La pandemia obligó a pausar rodajes y retrasar estrenos de cine, pese a la vuelta a la acción de algunas producciones hollywoodenses como "Avatar 2", "The Batman" o "Jurassic World: Dominion". En este clima de incertidumbre para la industria, algunos actores y actrices se abocaron a producir contenido en sus redes sociales para conectarse con la audiencia. Tal fue el caso de Chris Evans y Paul Rudd, compañeros de elenco en la película de Marvel "Avengers", quienes se auto entrevistaron desde sus casas con picantes chicanas sexuales que enloquecieron a los fanáticos.

El cruce arrancó cuando Evans, que interpreta al Capitán América para la saga de aventuras, le preguntó a Rudd, que encarna a "Ant-Man", intentó indagar qué pasará en la tercera parte de las películas que exploran las aventuras del héroe más pequeño de todos. "No sé lo que se supone que puedo o no puedo decir pero, con esta cuarentena ¿Quién sabe algo? No tengo permitido decir nada", afirmó el actor recordado por encarnar al último novio de Phoebe Buffay en la sitcom "Friends".

Sin obtener la información pedida, Evans continuó insistiendo. Esta vez con una picante pregunta en torno al pene del actor. "Te preguntaría también por cuánto cobras... Paul, ¿cuál es el tamaño de tu pene?", disparó, sin filtro y generando risas incómodas en el comediante.

Lejos de sentirse intimidado, Paul Rudd contestó de forma rápida y original. "Es todavía más grande que mi sueldo", poniendo un broche final a la entrevista que enloqueció a los seguidores de "Ant-Man". Por el momento, la tercera parte de la saga es un hecho, aunque no se conocen detalles de la trama o de qué miembros del elenco original volverían a la pantalla grande.