La película de terror noruega que llega al cine y ya comparan con las mejores novelas de Stephen King

El filme del noruego Eskil Vogt se estrena este jueves en los cines de Argentina y las primeras críticas ya la comparan con el maestro del horror Stephen King.

Este jueves se renueva la cartelera de estrenos semanal y llega a las salas argentinas la pelìcula de terror Poderes ocultos (The Innocents), del noruego Eskil Vogt (director de la aclamada The Worst Person in the World), que ya está acaparando la mirada de los críticos, quienes la comparan con las mejores novelas de Stephen King.

Poderes ocultos es la historia de cuatro niños que se hacen amigos durante las vacaciones de verano. Fuera de la vista de los adultos, descubren que tienen poderes ocultos. Mientras exploran sus nuevas habilidades en los bosques y parques cercanos, su juego inocente toma un giro oscuro y empiezan a ocurrir cosas extrañas. El filme está protagonizado por Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Mina Yasmin Bremseth Asheim y Sam Ashraf, un elenco de niños actores que encarnan a los extraños personajes de la historia de Vogt.

Con un promedio de 5 estrellas sobre 5 la crítica internacional coincide en que Poderes ocultos está a la altura de los mejores largometrajes del director y es un buen exponente del género terror. "Un largometraje inteligente, cautivador y, a menudo, electrizante que combina el suspenso y el cine de autor de una forma sólida y satisfactoria", apuntó Screendaily mientras que Total Film indicó que la película está "condimentada con la magia de los mejores trabajos de Stephen King".

Cómo se le ocurrió al director la historia de la película

En un comunicado de prensa Vogt remarcó cómo la idea que le despertó la curiosidad para idear su nuevo filme: "Fue el resultado de tener mis propios hijos y ser testigo de sus torpes intentos de dar sentido al mundo. Eso despertó en mí algunos recuerdos de la infancia. No recuerdos importantes, sólo recuerdos al azar, y me di cuenta de lo radicalmente diferente que eras de niño, de lo fuerte que te sentías, de lo abierto que eras e incluso de cómo experimentas el tiempo de una manera diferente".

"Intenté volver a entrar en ese espacio. También fue la fascinación que sientes cuando observas a tus hijos, sobre todo cuando no saben que estás allí. Como cuando vas a recogerlos al colegio y los ves antes de que ellos te vean a ti, y no están como si estuvieran contigo, tienen una vida secreta. Sentí que era un espacio emocionante en el que estar", agregó, sobre los fundamentos que lo llevaron a crear Poderes ocultos.