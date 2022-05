La inesperada revelación que selló el destino de la saga Indiana Jones

Con un nuevo capítulo de Indiana Jones en marcha, con Harrison Ford en la piel del icónico arqueólogo, la productora Kathleen Kennedy habló de la posibilidad de seguir la franquicia con una firme declaración.

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal presentó a Mutt Williams (Shia LaBeouf), hijo del icónico personaje encarnado por Harrison Ford. Muchos pensaron que el protagonista abandonaría la saga y su hijo tomaría el testigo, pero Ford, de 79 años, volverá a dar vida al aventurero en una quinta entrega. Para mayor garantía, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, dejó en claro que ocurrirá en el futuro de la franquicia tan querida.

La declaración de Kennedy (involucrada en sagas como Indiana Jones, Star Wars y Jurassic Park, entre otras) se dio durante una entrevista con Vanity Fair en la que reflexionó en torno al fracaso del spinoff con Han Solo, en su versión joven y sin Ford en el personaje. "Debe haber momentos en el camino en los que aprendes cosas. Han Solo: Una historia de Star Wars ciertamente puede haber sido un momento de aprendizaje. Algunas personas han dicho que Han Solo debería haber sido una serie de televisión. Pero incluso hacer Han Solo: Una historia de Star Wars como una historia de televisión sin Harrison Ford como Han Solo sería el mismo planteamiento. Tal vez debería haberlo reconocido antes. Nunca haríamos Indiana Jones sin Harrison Ford. Habiendo terminado la quinta película, puedo decir que no había un día que no estuviera en el set en el que no dijera: 'Sí, esto es Indiana Jones'", remarcó.

"Tal vez estoy más cerca del ADN de Indy, y siempre lo he estado, que cuando llegué a Star Wars, porque ahora parece muy claro que no podemos hacer eso. Te emocionas con estas cosas y quieres volver a ver las cosas que amas. Quieres volver a tener ese sentimiento y estás tratando de resucitarlo. Creo que eso es lo que hacemos incluso con nuestros nuevos personajes. Con Star Wars todos hablan de un sentimiento que les provoca. Esa es la idea intangible que estás buscando", agregó.

La quinta entrega de Indiana Jones, dirigida por James Mangold, se lanzará el 29 de junio de 2023. Además de Ford, la cinta cuenta en su reparto con Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones y Olivier Richters.

Nuevas imágenes de Indiana Jones 5 confirman una teoría de los fans

Desde The Daily Mail captaron varias fotos del rodaje de Indiana Jones 5 que no solo muestran a Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge como sus respectivos personajes, sino que también podrían agregar un grado de validez a un curioso rumor sobre la producción dirigida por James Mangold (Logan) que apunta a que estará ambientada en la década de los '60.

Otras fotografías muestran a varios actores vestidos de soldados romanos y como la actriz de Fleabag parece rescatar a Indy después de un aparente aterrizaje con paracaídas. La aparición de los soldados alimenta la fuerte teoría -iniciada y compartida por ViewerAnon- que sostiene que Indiana Jones 5 supuestamente sería una película que involucraría viajes en el tiempo.