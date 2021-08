La excusa patriarcal de Netflix para atrasar el estreno de la biopic de Marilyn Monroe

La plataforma de streaming aplazó el estreno de Blonde y crecen los rumores sobre si llegará a estrenarse para la temporada de premios.

La película biográfica sobre Marilyn Monroe, titulada Blonde, fue aplazada por Netflix debido que tiene un contenido "demasiado sexual", publicaron hoy medios estadounidenses.

Según el sitio World of Reel, ese es el motivo por el cual el gigante del streaming tomó la decisión hace unos días y por el cual no se podrá ver en el Festival de Venecia. La cinta es dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por la actriz Ana de Armas y también había sido pretendida para las pantallas del reciente Festival de Cannes.

El motivo del aplazo, que todavía no tiene fecha, es una discusión entre Netflix y el director nacido en Nueva Zelanda, quien quiere mantener, entre otras escenas, la de una violación y un "cunnilingus menstrual sangriento", según el sitio. De ser aceptada la propuesta de Dominik, la cinta debería ser calificada para mayores de 18, por lo que no solo estaría fuera del alcance de una gran parte de los suscriptores, sino que, también, correría riesgo en su carrera hacia el Oscar.

Cabe destacar que cuando Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, vio el primer corte de la película y quiso proyectarla Fuera de Competición, manifestó que era "preciosa", pero Netflix se negó a cederle su estreno. Desde el mismo medio describieron la película como "de autor, vaga y obtusa" y el propio Dominik declaró que tiene poco diálogo.

Revelan el dato que esclarece por qué murió Marilyn Monroe

La muerte de Marilyn Monroe es uno de los misterios más resonantes de Hollywood. Durante décadas, los artistas trataron de desentrañar la verdadera causa del deceso de la mítica estrella del cine. Ahora, un libro biográfico (escrito en 1969 pero reeditado recién en 2020) sobre la actriz sugiere que pudo haber muerto con una gran depresión, quizás causada por un aborto que se realizó semanas antes de morir.

El libro Norma Jean: The Life of Marilyn Monroe, indaga en los aspectos personales poco conocidos de la artista. El autor recolectó decenas de testimonios de personas relacionadas a ella, como el de dos de sus maridos, James E. Dougherty, y el escritor Arthur Miller, el profesor de interpretación de la actriz, Lee Strasberg o directores como Otto Preminger, John Huston y Billy Wilder. Un fragmento publicado por The Daily Beast, demuestra que la interrupción del embarazo es uno de los puntos más importantes del libro, que tiene poco más de 500 páginas.

Arthur P. Jacobs, un agente de publicidad que trabajó con la actriz, afirmó que el 20 de julio de 1962 Monroe ingresó en el Hospital Cedars of Lebanon, uno de los más prestigiosos de Los Ángeles, con un nombre falso. "El ayudante de prensa se quedó en shock. Si Marilyn estaba embarazada de verdad, su estado mental debía ser inimaginable", puede leerse en la biografía.

Fred Lawrence Guiles, el autor del libro (murió en el 2000), da a entender que el padre de ese bebé podría haber sido el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, o su hermano, Robert Bobby Kennedy. "Habían pasado tres meses desde su último encuentro íntimo con el presidente Kennedy, y sólo unas semanas desde la última vez con su hermano. Habría sido fácil asumir que el bebé que abortó era un Kennedy, pero también estuvo viéndose con otros hombres en primavera y en verano", escribió.

Marilyn Monroe fue hallada muerta por su ama de llaves el 4 de agosto de 1962 y, pese a que los tanatólogos no encontraron restos de barbitúricos en su estómago "completamente vacío", a la prensa se le transmitió que la mítica actriz había ingerido cuarenta cápuslas de Nembutal, por lo que la causa del deceso fue una "sobredosis".