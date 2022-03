Kirsten Dunst rompió el silencio y habló de su ausencia en Spider-Man: sin camino a casa

La conocida Mary Jane Watson de la primera trilogía de Spider-Man (la dirigida por Sam Raimi) se refirió a su ausencia en la última cinta del súper héroe, destacada por la cantidad de cameos históricos de la saga.

Una de las grandes ausencias de Spider-Man: sin camino a casa fue Kirsten Dunst en el rol de Mary Jane Watson. La actriz que había interpretado el rol que actualmente le pertenece a Zendaya, no tuvo siquiera un breve cameo en la película que se destacó por los regresos de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe y Alfred Molina, entre otros. Tras meses de silencio, la actriz habló de su ausencia y no descartó que los fanáticos puedan encontrarse con el querido personaje en un futuro cercano.

En una entrevista con Deadline, la actriz de El poder del perro bromeó, dejando la puerta abierta para un posible cameo: "Todavía hay tiempo". Y añadió: "quiero decir, mira, nadie me preguntó sobre nada, pero creo que... Quiero decir, este multiverso sigue y sigue expandiéndose. Siento que eso podría suceder".

Spider-Man: sin camino a casa arranca inmediatamente después del final de Lejos de casa (2019), luego de que Mysterio (Jake Gyllenhaal) revelase que Peter Parker es el Hombre Araña. La crisis del protagonista da pie a un encuentro con el poderoso hechicero Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), a quien acude en busca de ayuda. "Esa ayuda" desencadena una problemática apertura de multiversos que atraen a icónicos villanos de todas las cintas de Spider-Man: el Duende Verde (Wllem Dafoe), el Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Lizard (Rhys Ifans) y El hombre de arena (Thomas Haden Church) aparecen para sembrar el caos en Nueva York.

Según Ignacio Dunand, periodista cultural y crítico de cine de El Destape, Spider-Man: sin camino a casa "es la más intrigante de las películas de Holland, divierte y es excesivamente cursi pero muy tierna. Jon Watts tira la casa por la ventana y no se priva de nada. Pero lo más importante, y lo que la diferencia de cualquier otra obra de Marvel, es la sinceridad desde la que está elaborada.

En los últimos años Kirsten Dunst participó de exitosas series como Fargo, Portlandia y On Becoming a God in Central Florida, y forma parte del elenco de El poder del perro, película de Netflix que compite por 12 categorías en los premios Oscar (a entregarse el próximo domingo 27 de marzo).