La escena que Steven Spielberg no pudo agregarle a "Jurassic Park".

La semana pasada, el cineasta Colin Trevorrow confirmó el final del rodaje de la esperada "Jurassic World: Dominion", que llegará a los cines en el 2022. Con motivo de la celebración, publicó una fotografía junto a Sam Neill y parte del elenco. Y en este marco de expectativa, el guionista amigo de Steven Spielberg, David Koepp compartió una curiosidad del rodaje de "Jurassic Park". Orginalmente, la aventura prehistórica iba a contar con una fabulosa escena de persecución que, por lo visto, superó a Spielberg por ser "demasiado difícil". ¿De qué trataba?

En el último episodio del podcast ReelBlen, Koepp, uno de los guionistas de la película, reveló una impresionante secuencia protagonizada por el temible T-Rex, Lex y Tim Murphy (Ariana Richards y Joseph Mazzello) y un río, afirmando que Steven Spielberg la eliminó por ser demasiado compleja de rodar. Dicha escena, es una de las más extensas de la novela publicada por el escritor Michael Crichton.

"Creo que me enteré cuando me estaba mostrando un montón de storyboards que había hecho, algunos de los cuales son exactamente como los ves en la película. Había una secuencia en el río con el Rex y los niños. Pero (Spielberg) dijo: 'Oh, no vamos a hacer esto'. Fue cortada totalmente", afirmó Koepp, asegurando que manejar un dinosaurio animatrónico no es para nada sencillo.

Y agregó: "Había demasiadas cosas que iban a ser desafiantes y difíciles, y aún no se había descubierto tecnológicamente en esa película. Así que la idea de añadir agua a aquello hizo que al Señor Tiburón... se le hiciera bastante difícil".

En la novela, el Tiranousaurio Rex persigue a Alan Grant (Sam Neill) y los niños por el río. En medio de la travesía, el trío debe enfrentarse a una manada de Dilophosaurus, que los acechan durante el recorrido. Según David Koepp, Spielberg no la filmó por la gran cantidad de problemas técnicos que tuvo rodando la icónica "Tiburón".