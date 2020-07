John Travolta se despidió de su esposa con un desgarrador mensaje

La actriz Kelly Preston, esposa de la estrella de Hollywood John Travolta, murió a los 57 años tras una larga lucha contra un cáncer de mama. Según precisiones dadas a la revista People por un allegado a la pareja, la actriz había decidido enfrentar la enfermedad de manera privada, "ayudada por sus familiares y amigos más cercanos". John Travolta se despidió de ella con un desgarrador mensaje en Instagram.

Preston y Travolta se habían casado en 1991, tuvieron tres hijos pero uno de ellos murió en 2009, con apenas 16 años. Entre otros filmes, la intérprete había participado en "Jerry Maguire"; "Gotti" en donde compartió pantalla con su marido; y la infantil "El Gato"; además de varios papeles en series televisivas.

También había tenido un rol central en el videoclip de la canción "She will be loved", del grupo Maroon 5. "Era un alma brillante, preciosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que aportaba vida a todo lo que tocaba", manifestó la fuente que dio a conocer la muerte de la actriz.

Sobre su partida, Travolta escribió: "Es con el corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de mama. Peleó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras del MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado".

Y agregó: "El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que perdón por adelantado si no tienen noticias nuestras por un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré su derramamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos. Todo mi amor, JT”.