Filtraron cómo será el look de Christian Bale en Thor: Love and Thunder

El prestigioso Christian Bale se suma a Thor: Love and Thunder en el rol de Gorr, el dios carnicero, una peligrosa amenaza para el héroe de Marvel.

Thor: Love and Thunder, la cuarta entrega protagonizada por Chris Hemsworth como el Dios del Trueno, llegará el próximo 7 de julio. Y mientras llega la fecha, siguen filtrándose nuevos detalles de la película: el último fue una nueva imagen de Gorr, el dios carnicero al que encarnará Christian Bale en la cinta dirigida por Taika Waititi.

Aunque hasta ahora no había ninguna imagen oficial del cruento villano al que dará vida Bale en el filme, en Twitter se difundió una nueva ilustración con un nuevo diseño para el que se postula como el gran antagonista de la película. Fue la cuenta de Thor: Love and Thunder News a través de su cuenta oficial en Twitter, quien compartió la nueva imagen promocional protagonizada por Gorr, el Carnicero de los Dioses. En ella puede verse al infame y despiadado enemigo de Asgard, presentando un aspecto completamente renovado, ya que esta nueva apariencia está más cerca de parecer humana que de una criatura. Sin que por ello resulte menos amenazante y peligroso.

Y es que este ser de poderes divinos y, actual poseedor de la necro-espada, la letal hoja capaz de arrebatarle sus vidas a los dioses y celestiales, aparece en la imagen desatando todos sus oscuros dones contra el Dios del Trueno de Chris Hemsworth y la Mighty Thor de Natalie Portman. Ambos, esgrimiendo sus poderosas armas, Stormbreaker y Mjolnir, se disponen a plantar batalla ante Gorr, su nuevo y mortífero enemigo. El despiadado villano desencadena lo que parece un portal mientras sujeta la necro-espada, de la cual, parecen surgir unas oscuras fuerzas que dan la impresión de estar vivas. Mientras, el hijo de Odín y la nueva Diosa del Trueno, acumulan poder, con la electricidad crepitando por todo su ser y así, derrotar a su titánico enemigo.

Por otra parte, esta nueva imagen promocional de Thor: Love and Thunder parece confirmar que el dios carnicero encarnado por Bale para la película tendrá un diseño nuevo para el filme de Taika Waititi, alejándose así del aspecto primigenio de las grapas. Y es que, como los seguidores marvelitas ya sabrán, en los cómics de Marvel, el villano tan solo lucía una capa con capucha y su mortífera arma. Presentado en 2012 en el cómic Thor: God of Thunder, Gorr, el carnicero de los Dioses, nació 3.000 años atrás en un planeta sin nombre enfrentándose a sus arduas circunstancias. Tras la muerte de su familia, creyó que los dioses no podían existir y eso le llevó a ser rechazado por los miembros de su tribu.

Sin embargo, cuando supo que los dioses eran reales, pero pese a sus dones no ayudaban a aquellos que lo requerían, juró matarlos a todos. De hecho, tras asesinar a varios de ellos en el cosmos, Gorr recala en la Tierra y llega hasta Thor. Además de los ya mencionados Bale, Henswoth y Portman, Thor: Love and Thunder también contará en su reparto con Jamie Alexander, Chris Pratt, Matt Damon, Karen Gillan, Melissa McCarthy, Russell Crowe, Sam Neill, Sean Gunn y Luke Hemsworth.