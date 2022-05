El director de Blonde promete que la Marilyn Monroe de Ana de Armas "ofenderá a todo el mundo"

El director de Blonde, película sobre Marilyn Monroe que llegará a Netflix durante el 2022, adelantó las posibles controversias que podría generar el filme.

Convertida casi ya en un mito (debido a los constantes retrasos y a las supuestas desavenencias entre el director y la productora), Blonde se convertirá en la primera película de Netflix en tener una calificación NC-17 (prohibida para menores de 17 años inclusive). Más allá del posible alto contenido erótico o violento del filme centrado en la figura de Marilyn Monroe, Andrew Dominik, director y guionista del filme, reveló que comprende la clasificación porque la cinta tiene algo que "ofenderá a todos".

En una entrevista para Vulture, el director de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y Mátalos suavemente expresó su sorpresa por la calificación NC-17 en Estados Unidos. A pesar del desconcierto, Dominik cree que la clasificación por edades adjudicada por la MPAA es la adecuada, ya que el biopic, que adapta el libro homónimo de Joyce Carol Oates, es un retrato inquebrantable de la vida y las luchas de la icónica Marilyn Monroe, en lugar de una producción convencional.

"Es un momento interesante para que salga Blonde. Si se hubiera estrenado hace unos años, habría salido justo cuando el Me Too irrumpió y habría sido una expresión de todo lo sucedido. Estamos en un momento ahora [...] creo que la gente no está segura de hasta dónde están puestos los límites. Es una película que, sin duda, tiene cierta moralidad al respecto. Pero nada en aguas ambiguas porque no creo que sea tan simple como la gente cree. Quiero verla. Contiene cosas capaces de ofender a todo el mundo", declaró.

A pesar de ser tildada de biopic, cabe recordar que Blonde es una novela de ficción y no es una biografía como tal. Por lo tanto, el retrato de Marilyn Monroe que se reflejará en la cinta no tiene por qué ser lo que sucedió en realidad, lo que, por otro lado, permite que el filme tenga mayor libertad creativa, similar al falso biopic que Valérie Lemercier dirigió sobre Céline Dion con Aline.

Con información de Europa Press.

Revelan el dato que esclarece por qué murió Marilyn Monroe

La muerte de Marilyn Monroe es uno de los misterios más resonantes de Hollywood. Durante décadas, los artistas trataron de desentrañar la verdadera causa del deceso de la mítica estrella del cine. Ahora, un libro biográfico (escrito en 1969 pero reeditado recién en 2020) sobre la actriz sugiere que pudo haber muerto con una gran depresión, quizás causada por un aborto que se realizó semanas antes de morir.

El libro Norma Jean: The Life of Marilyn Monroe, indaga en los aspectos personales poco conocidos de la artista. El autor recolectó decenas de testimonios de personas relacionadas a ella, como el de dos de sus maridos, James E. Dougherty, y el escritor Arthur Miller, el profesor de interpretación de la actriz, Lee Strasberg o directores como Otto Preminger, John Huston y Billy Wilder. Un fragmento publicado por The Daily Beast, demuestra que la interrupción del embarazo es uno de los puntos más importantes del libro, que tiene poco más de 500 páginas.

Arthur P. Jacobs, un agente de publicidad que trabajó con la actriz, afirmó que el 20 de julio de 1962 Monroe ingresó en el Hospital Cedars of Lebanon, uno de los más prestigiosos de Los Ángeles, con un nombre falso. "El ayudante de prensa se quedó en shock. Si Marilyn estaba embarazada de verdad, su estado mental debía ser inimaginable", puede leerse en la biografía. Fred Lawrence Guiles, el autor del libro (murió en el 2000), da a entender que el padre de ese bebé podría haber sido el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, o su hermano, Robert Bobby Kennedy. "Habían pasado tres meses desde su último encuentro íntimo con el presidente Kennedy, y sólo unas semanas desde la última vez con su hermano. Habría sido fácil asumir que el bebé que abortó era un Kennedy, pero también estuvo viéndose con otros hombres en primavera y en verano", escribe.

Marilyn Monroe fue hallada muerta por su ama de llaves el 4 de agosto de 1962 y, pese a que los tanatólogos no encontraron restos de barbitúricos en su estómago "completamente vacío", a la prensa se le transmitió que la mítica actriz había ingerido cuarenta cápuslas de Nembutal, por lo que la causa del deceso fue una "sobredosis".